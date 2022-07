Liège: ça vous tente un p'tit ciné en plein air au Sauvenière?

Vous aimez le cinéma? Et vous appréciez également de voir, ou revoir, un film dans un autre contexte qu'une salle obscure? Alors la programmation des Grignoux, pour cet été, pourrait vous plaire!

Le ciné plein air est de retour au cinéma Sauvenière, dans la cour, les samedis soirs de juillet et août. Alors que les projections sont prévues à 22 h 30 en juillet, ce sera à 22 h en août. Des films qui y seront projetés grâce à un nouveau projecteur laser. Vous avez manqué la première séance samedi dernier? Pas de panique, neuf rendez-vous (en version française) sont encore à l'affiche...

- 9 juillet : Jours de tonnerre de Tony Scott, avec Tom Cruise "testosteronisé comme jamais"

- 16 juillet : Y a-t-il un pilote dans l'avion? de David Zucker. "Le film culte qui déclencha la tranche de rire "made in US" la plus mémorable des années 80"!

- 23 juillet : American Beauty de Sam Mendes, avec Annette Bening et Kevin Spacey "magnifiques dans une comédie noire qui est aussi une charge au vitriol contre une société décadente et oppressante".

- 30 juillet : 40 ans toujours puceau de Judd Apatow. "Scénariste et interprète principal, Steve Carell oscille entre le mauvais goût et la finesse dans une comédie finalement très réussie et décomplexée".

- 6 août : Drive de Nicolas Widding Refn. "Au volant de ce polar, Ryan Gosling chauffé à blanc s'offre une embardée démente et magnifique dans une cité tentaculaire. Un chef-d'oeuvre intemporel, universel, inépuisable".

- 13 août : The Blues Brothers de John Landis. "Lunettes noires, chapeau noir et costume noir. Dan Aykroyd et le regretté John Belushi assurent le show dans un monument du genre à voir, revoir et rerevoir encore"!

- 20 août : Fame de Alan Parker. "Une véritable explosion musicale filmée dans un style presque documentaire, où l'on s'attache à chaque star en herbe".

- 27 août : Burn After Reading des Frères Coen. "Flirtant avec le burlesque, talonnant l'absurde, un ballet de losers magnifique dans une comédie d'espionnage délicieusement loufoque".

Et enfin, le 3 septembre, un film encore gardé secret...

Pour rappel, les projections en plein air sont accessibles gratuitement mais, les places étant limitées, il est conseillé d'arriver à l'avance... Et même en cas de météo capricieuse, la projection peut avoir lieu à la brasserie.

L'été, aux Grignoux, ce sont aussi des concerts "à petit prix", les vendredis à la brasserie Sauvenière et les samedis au café le Parc. "Les ambiances se font volontiers jazzy, bluesy, folk, en laissant une jolie place à la chanson française. Jeunes artistes ou talents confirmés, les musiciens viennent des quatre coins du monde faire la fête à l'été", souligne-t-on aux Grignoux.

Plus d'infos sur les programmations: www.grignoux.be.