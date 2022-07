Liège : Ils étaient en possession de bijoux

Une dame et son enfant ont pris la fuite à la vue des policiers du Peloton Anti Banditisme

Ce mardi, deux hommes qui se trouvaient dans une voiture stationnée rue Joseph Remy à Liège ont été interpellés par les policiers du Peloton Anti-Banditisme à la suite de suspicions de vols de bijoux.

Il était 17 h 16 lorsqu’une patrouille du PAB a été interpellée par le comportement de deux individus du voyage qui se trouvaient dans une Peugeot immatriculée en France.

À la vue des policiers, les occupants se sont retournés vers une dame qui se trouvait avec son enfant devant une habitation. Le passager a ouvert la porte de la voiture et jeté un objet couleur or sous son véhicule. La dame et son enfant ont pris la fuite.

Les policiers ont décidé de contrôler les deux hommes. Ils ont découvert un bracelet en or qui se trouvait sous la voiture. Lors de la fouille, les inspecteurs ont découvert une chaine et une boucle d’oreille en or dans la poche du passager du véhicule.

Les policiers ont questionné l’habitante des lieux devant lesquels la dame et sa fille se trouvaient. Cette riveraine a expliqué qu’une dame et une petite fille avaient sonné à sa porte. La dame a demandé à parler à une dame avant de prendre la fuite. Lors de la fouille du véhicule suspect, les policiers ont découvert un sac à main qui contenait les papiers d’identité de la dame qui avait fui peu avant. Cette dernière a pu être identifiée, mais pas interceptée.

Les deux suspects arrêtés ont été interrogés. Gjovani, né en 2002, a expliqué qu’il se trouvait sur place pour se rendre au cimetière où son grand-père est enterré, mais qu’il ne connaissait pas le chemin. Sa petite copine qui se trouvait dans la rue aurait eu peur et c’est pour cette raison qu’elle a pris la fuite. Il a déclaré qu’ils avaient trouvé le bracelet qui a été retrouvé. Alex, né en 2003, a déclaré qu’ils voulaient aller chez son grand-père et que ce dernier lui aurait donné le bijou de sa grand-mère.

Les deux hommes ont totalement démenti avoir participé à un vol. Les inspecteurs n’ont pas encore trouvé d’où proviennent ces bijoux. Le parquet a demandé la mise sous mandat d’arrêt des suspects.