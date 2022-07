Voici les meilleures bières de la Province de Liège

Ce mercredi 6 juillet, la Province de Liège a mis les petits plats dans les grands pour accueillir les 20 brasseries qui ont participé à la 4e édition du Concours des bières de la Province de Liège.

Moins d’une semaine auparavant, le jury, composé de professionnels du secteur, s’était rassemblé dans les bureaux des Services agricoles de la Province de Liège pour sélectionner les meilleurs bières Pale Ale, Double et Stout de notre territoire.

En tout, 49 échantillons ont été dégustés et évalués sur base des critères suivants :

- l’apparence : couleur de la mousse, couleur de la robe, pétillance ;

- les arômes du nez : fleurs, fruits, épices, lactique, levures ;

- la bouche et le corps : arrière bouche, arrière-goût, erreurs ;

- les qualités techniques : absence de défauts, équilibre, plaisir.

Les brasseurs ont dû patienter jusqu’à ce mercredi pour connaître les résultats de cette dégustation. La Province de Liège a souhaité mettre en lumière leur savoir-faire dans un lieu symbolique. La proclamation du nom des lauréats et la remise des prix se sont ainsi déroulées au Palais provincial, symbole emblématique de la province.

A 11h, les brasseurs, entourés de leur famille, des organisateurs du concours, de quelques journalistes et d’André Denis, Député provincial en charge notamment de l’Agriculture et de la Ruralité, ont ainsi découvert les six bières sélectionnées dans chaque catégorie.

CATÉGORIE PALE ALE

(fermentation haute, bière refermentée en bouteille, coloration 6-30 EBC, teneur en alcool < 7 % vol.)

1. Brasserie Coopérative Liégeoise (Alleur) – « Badjawe Festive Bio »

2. Microbrasserie Flosch (Sprimont) – « Flosch semper »

3. Brasserie de la Lienne (Lierneux) – « Grandgousier »

4. Brasserie Coopérative Liégeoise (Alleur) – « Badjawe Ambrée »

5. Les Brasseries de Liège (Liège) – « Légia IPA Classics »

6. La Cahute Microbrasserie (Dolhain) – « Vulpus »

CATÉGORIE DOUBLE

(fermentation haute, bière refermentée en bouteille, coloration < 15-50 EBC, teneur en alcool 6,5-9 % vol.)

1. Brasserie Coopérative Liégeoise (Alleur) – « Badjawe brune Bio »

2. Belgium Peak Beer (Sourbrodt) – « Peak IPA »

3. Brasserie Artisa'Malt (Waremme) – « Artisa'Malt Ambrée »

4. Brasserie Grain d'Orge (Hombourg) – « Joup »

5. Brasserie Loustic (Pousset) – « Loustic Ambrée »

6. Microbrasserie Flosch (Sprimont) – « Flosch »

CATÉGORIE STOUT

(fermentation haute, bière refermentée en bouteille, coloration 35-100 EBC, teneur en alcool 4-7 % vol.)

1. Brasserie Sponk (Sarolay) – « Black Sponk »

2. Microbrasserie Flosch (Sprimont) – « Black Bis'cuit »

3. Les Brasseries de Liège (Liège) – « Me gustas stout »

4. La Cahute Microbrasserie (Dolhain) – « La Frileuse »

5. BrewLab (Verviers) – « Nitro Mech »

6. Brasserie Artisanale La Fabrique (Cerexhe-Heuseux) – « Boca Brune »

Les douze brasseries liégeoises sélectionnées concourront face au 12 brasseries hennuyères – présélectionnées, elles, le 17 juin – lors de la finale interprovinciale qui se déroulera début septembre dans le cadre de la Foire agricole de Battice.