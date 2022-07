39 photos exposées : “De la crue à la décrue”

Philippe Bourguet, reporter photographe, a couvert de nombreux sujets d’actualité tant en Belgique qu’à l’étranger. Conscient de la portée et du message que peut véhiculer une image, il ne se contente pas de photographier un sujet, mais cherche à le comprendre et à l’expliquer. Il saisit les mécanismes et les émotions qui se cachent derrière ces moments furtifs qu’il photographie avec talent.

Lors des inondations à Liège, plus particulièrement à Angleur et Chênée, il met les pieds dans l'eau pour capturer la catastrophe d'une eau qui se déchaîne, d'une nature qui reprend ses droits. Il capte aussi la solidarité humaine qui se déploie aussi vite que l'arrivée d'eau.

Un reportage de 4 jours (du 14 au 17 juillet), de la crue à la décrue, visible en 39 photos du 14 au 17 juillet, de 10h à 18h, rue Saint Gilles 243 à 4000 Liège.

39 photos en hommage aux 39 décès.