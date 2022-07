Awans : Il fait une queue de poisson à un camion

Avetis, un homme âgé de 27 ans et originaire de Mechelen, a bénéficié d’une peine de travail de 46 heures ou à défaut de huit mois de prison pour avoir porté un coup de poing à un autre homme à la suite d’un différent sur la route… Le 5 juin 2020, Avetis circulait aux environs d’Awans lorsqu’il a eu un problème sur la route avec un camion dans lequel se trouvait deux personnes. Selon les occupants du camion, l’automobiliste a dépassé leur engin et leur a fait une queue de poisson. Il a ensuite adopté une conduite dangereuse en freinant de manière intempestive devant le camion. Il aurait également agrémenté ces manœuvres par des doigts d’honneur…

Selon le conducteur du camion, Avertis roulait de manière dangereuse, c’est pour cette manière qu’il a klaxonné. Ce qui n’aurait manifestement pas plu à l’automobiliste. Le camion de la société Hydrogaz s’est arrêté sur l’emplacement d’un chantier. Avetis les avait visiblement suivis. Il s’est dirigé vers les ouvriers qui venaient de sortir du camion. En effet, il s’est dirigé vers l’un d’eux et lui a porté des coups.

La victime a subi une incapacité de travail de deux jours. Lorsque la police est intervenue sur place, elle a constaté que la victime avait bien été frappé. Les inspecteurs ont également relevé le comportement du suspect qui était énervé, criait et gesticulait. Le suspect n’a pas été directement entendu par la police parce qu’il parle mal le français. Il n’a pas non plus daigné être entendu par la police proche de son domicile. Il ne s’était pas non plus déplacé au tribunal. Il avait donc écopé de 8 mois de prison ferme par défaut. Il avait également écopé d’une déchéance du droit de conduire d’une durée de trois mois et devait repasser les examens théorique et psychologique.

Lors de son opposition, le prévenu a nié avoir commis une entrave méchante à la circulation et a déclaré que les ouvriers l'avaient agressé. "Ses dénégations quant à l'entrave méchante peuvent être admises dans la mesure où les faits ne sont guère caractérisés et que la preuve ne dépend finalement que de l'interprétation que les plaignants ont eu de la conduite automobile du prévenu", indique le tribunal. "Il existe un doute qui doit lui bénéficier." Avetis a donc été uniquement condamné pour les coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail.