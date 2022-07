Aywaille : Son ADN retrouvé dans une plantation de cannabis

Mutlu, 49 ans, de Beyne-Heusay, a bénéficié d’une peine de travail de 180 heures devant le tribunal correctionnel de Liège ou à défaut, il sera condamné à une peine de 18 mois de prison pour avoir mis sur pied une plantation de cannabis en 2017 à Aywaille. Le tribunal a également décidé de la confiscation par équivalent de 15 000 euros. Au départ, le tribunal avait condamné le prévenu à 24 mois de prison ferme par défaut et 25 000 euros de confiscations. Le 1er août 2017, la police a été informée de la présence éventuelle d'une plantation de cannabis située rue Fond de Deigné à Aywaille.

Le 7 août 2017, une perquisition a été réalisée à l'adresse. La police y a découvert du matériel de culture démonté au grenier et dans l'abri de jardin. Le compteur électrique avait été ponté. Dans le garage aménagé, les policiers ont retrouvé 335 pots ayant contenu des plants de cannabis. La production a été évaluée à 11,725 kg par récolte. La marchandise avait une valeur de 63 315 euros. Une pièce de séchage a également été découverte. La propriétaire des lieux a vécu à l'adresse avant de résider au-dessus d'un commerce de type "bar à champagne" qu'elle exploitait. Elle a mis son garage à disposition de Mutlu, un ami.

Cela faisait quelques mois que l'intéressé avait accès aux lieux. La locataire a déclaré qu'elle pensait qu'il y ferait de la mécanique. Selon cette dernière, la plantation n'avait pu être installée que par ce dernier. Le tribunal a estimé que les déclarations de cette dame n'étaient pas crédibles. En effet, Mutlu a muré la porte entre le garage et la maison, avec son accord. Il a occulté la porte du garage, sorti une buse d'aération à l'extérieur et entreposé du matériel de culture au grenier de l'habitation… "Elle avait connaissance de cette plantation", à estimé le tribunal. Mutlu avait également accès à la cave de l'immeuble, de sorte qu'il avait en réalité accès à tout l'immeuble. La perquisition réalisée chez le suspect a permis de découvrir un livre sur la culture de cannabis et 52 g de cannabis. Le suspect s'est dit étranger aux faits et a prétendu ne pas connaître la locataire des lieux. Il a détruit son GSM avant l'arrivée de la police.

Il est consommateur de cannabis et a déjà fait une plantation qui a été découverte en son temps. Un carnet reprenant des annotations écrites de sa main, ce qu'il admet, concernant une chambre de culture a été trouvée à son domicile. Une analyse du numéro de GSM du suspect, a démontré que son téléphone a borné le pylône desservant le lieu de la culture. L'enquête a également démontré la présence simultanée à l'adresse de téléphone de Mutlu et de la locataire des lieux, et ceux à de nombreuses reprises. De plus, l'ADN de ce dernier a été retrouvé sur une canette découverte dans le garage dans lequel se trouvait la chambre de culture. Alors qu'il avait prétendu ne pas connaître la locataire, lors de l'audience, le prévenu a déclaré qu'il avait une relation sentimentale avec elle. Il a expliqué qu'il aurait caché cette éléments aux enquêteurs de peur que sa compagne n’en soit informée. Le tribunal n’a pas cru à cette version.