Liege Airport : les avions de nuit et bruyants seront plus taxés

On le sait, une des plaintes les plus récurrentes des riverains de Liege Airport concerne le bruit des avions. Il est loin en effet le temps où ils ne devaient s’accommoder que de quelques vols militaires en journée…

Pour tenter d’améliorer la situation l’aéroport liégeois va modifier le mécanisme de ses redevances aéronautiques afin de favoriser les vols de jour et d’encourager financièrement les compagnies aériennes à utiliser les aéronefs les plus efficaces au niveau des performances acoustiques.

Master plan

Aujourd’hui, le mécanisme de ces redevances ne recouvre que l’atterrissage des aéronefs et est uniquement basé sur le poids exprimé en tonnes. Aucune différence de redevance n’existe en fonction des vols de jour ou de nuit (entre 23 et 7 h), ni de la performance acoustique des aéronefs.

Comme annoncé par Laurent Jossart le CEO de l’aéroport, Liege Airport veut changer de paradigme et trouver un équilibre entre la croissance de ses activités et des efforts soutenus sur l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des riverains.

Un master plan environnemental a été lancé avec 6 thèmes (réduction des émissions de Co2, qualité de l’eau et des sols, qualité de l’air, amélioration de la mobilité, soin apporté à la biodiversité), dont la réduction des nuisances sonores et l’amélioration du confort de vie des riverains. C’est dans ce cadre que le nouveau mécanisme de redevance devrait intervenir.

Afin de compléter le mécanisme actuel, trois catégories de bruit des aéronefs ont été créées et une redevance de décollage sera également mise en place. Ce nouveau mécanisme a été adopté à l’unanimité par le conseil d’administration de Liege Airport.

"Cette refonte des redevances s'inscrit dans nos ambitions et nos efforts en matière d'environnement et vise précisément l'amélioration du confort de vie des riverains", insiste Laurent Jossart. "Nous souhaitons inciter les compagnies aériennes à opérer davantage de jour, avec des avions plus modernes qui affichent de meilleures performances acoustiques."

Soutien ministériel

"Ainsi", continue Laurent Jossart : "Notre philosophie est d'inciter et non pas d'interdire. Demain, les vols de jour et les aéronefs modernes affichant les meilleures performances acoustiques paieront moins qu'aujourd'hui alors que les vols de nuit des aéronefs avec de moins bonnes performances acoustiques paieront jusqu'à 30 % de plus qu'aujourd'hui."

Une mesure qui a d'ailleurs le soutien du ministre des Aéroports, Adrien Dolimont. "Cette mesure témoigne de la volonté de Liege Airport de concilier le développement de ses activités et le cadre de vie des riverains. Il s'agit d'une démarche volontariste qui démontre que l'aéroport est conscient des enjeux qui sont les siens."

Le nouveau mécanisme devrait être mis en place au 1er janvier 2023.