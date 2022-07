Liège : Luca et Jordan de sont dits "oui" à l'église !

C'était le 18 juin 2022 à Liège… Un samedi parfait pour un mariage ! Luca et Jordan, un couple de deux jeunes Liégeois, se sont promis amour et fidélité. Mais étant donné la position de l'Eglise catholique au sujet des mariages homosexuels, seul un prêtre quelque peu à contre-courant pouvait accepter de célébrer cette cérémonie. Ce prêtre, c' est Germain Dufour, une personnalité très connue à Liège. Car pour l'ancien élu Ecolo, "Gay ou hétéro, nous avons tous notre place devant le Seigneur."

En franchissant le cap du mariage, Luca et Jordan posaient d'abord un acte d'amour et de foi. "Nous avons décidé de nous marier, d'unir nos deux familles et notre amour. Et il était important de sceller cet amour par un engagement et d'avoir une cérémonie religieuse pour donner une dimension spirituelle à notre union."

Changer les mentalités

Mais derrière cette cérémonie qui s'est tenue à l'Eglise Saint-Servais à Liège, il y avait aussi une dimension militante. "Les mariages homosexuels sont rares dans nos églises et nous le déplorons. En Wallonie il n'y a que cinq prêtres qui acceptent d'uni les couples de même sexe. Pour se marier dans une église, il faut être hétéro, pas divorcé et tiré à quatre épingles… Les réactions que provoquent notre mariage ne viennent pas de la population mais surtout de l'Eglise catholique de Belgique, réputée conservatrice. C'est en préparant ce genre de cérémonie que nous avons le plus souvent été confrontés à l'homophobie de nos institutions !",explique le couple.

"Nous ne voulons pas nous faire les ambassadeurs d’une communauté, mais nous avons envie de souligner l’importance pour notre société de célébrer l’amour avec un grand A. Que nos instances religieuses prennent conscience que nous existons, nous les couples homosexuels !"

Nul doute que cette union suscitera le débat. Espérons qu'il soit emprunt de bienveillance et de tolérance.