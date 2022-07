Plan d’actions de sécurisation à Tihange : les aménagements débutent

Le plan d'actions pour sécuriser les déplacements à Tihange haut et pour permettre une meilleure cohabitation des différents modes de déplacement se concrétise par le lancement de la première phase des travaux.

Le service Travaux de la Ville travaille depuis le début de la semaine à redéfinir plus clairement les contours de la zone 30. Une nouvelle signalisation est en cours d'installation et des marquages au sol sont en cours de réalisation notamment aux Golettes.

« Ce plan d'actions a été élaboré pour répondre aux demandes des riverains qui souhaitent que la vitesse soit réduite ou en tout cas mieux respectée dans leur quartier. La délimitation de la zone 30 n'est que la première étape », explique le bourgmestre ff, Eric Dosogne.

Afin de limiter la vitesse, des dispositifs qui diminueront la largeur de la voirie seront installés. Ces ralentisseurs, bacs à fleurs et îlots ne pourront être placés qu'après le passage du Tour de Wallonie.

Dans un deuxième temps, il s'agira de sécuriser les carrefours des axes principaux à savoir aux Golettes, rue Bonne Espérance/rue du Centre et rue Longue Ruelle/rue Arbre Sainte-Barbe. Des plateaux-ralentisseurs seront installés aux différents carrefours.

Des réfections complètes de voirie sont aussi prévues dans le cadre de ce vaste plan.

Pour rappel, l'ensemble des réalisations devrait être concrétisé en 2027. Le coût total des aménagements est estimé à 3 millions d'euros.