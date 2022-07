Seraing : fausses factures dans le dossier Cristal Park?

Selon des informations diffusées ce jeudi par des journalistes de la RTBF et du Vif dans le cadre du dossier Cristal Park (projet de reconversion du site des cristalleries du Val Saint-Lambert), de fausses factures auraient été émises et ce, pour un total non négligeable de près de 900 000 €. Des sommes extraites d'Immoval, cette société créée pour mettre en oeuvre le projet Cristal Park.

Certaines de ces factures proviendraient d'un bureau d'architectes liégeois mais le patron assure que ces documents ne viennent pas de chez lui... Il affirme que l'identité de sa société a été usurpée et il s'appuie sur divers éléments pour renforcer ses propos, à commencer par le fait que ces factures ne sont pas signées et que leurs références ne correspondent à rien dans sa comptabilité...

Les journalistes à l'origine de ces informations précisent avoir interrogé Pierre Grivegnée, l'ancien administrateur-délégué d'Immoval, et rapportent que celui-ci a assuré qu'il ne s'agit pas de fausses factures.

Après avoir pris connaissance de ces informations au sujet du Cristal Park, Ecolo demande que les pouvoirs publics impliqués se portent partie civile.

"Chaque semaine apporte son lot de révélations. Des dizaines de millions d'argent public ont été investies dans le projet, via différents opérateurs publics. La ville de Seraing, la Province de Liège, la Région doivent à présent se porter partie civile pour qu'une instruction soit lancée", relèvent Veronica Cremasco et Olivier Bierin, députés wallons, qui rappellent que le chef de groupe Ecolo au conseil communal de Seraing, Paul Ancion, a, à plusieurs reprises, réclamé la réalisation d'un audit sur ce projet Cristal Park.

Depuis un certain temps, également, le PTB local dénonce des irrégularités et réclame des explications sur l'utilisation de 30 à 40 millions d'€ d'argent public.

Depuis lors, le conseil d'administration d’Immoval a validé le principe d'un audit et, au niveau de la ville de Seraing, une commission destinée à faire la transparence sur le dossier a été mise en place.

"En parallèle de la procédure en justice, qu'elle réalise en toute indépendance, il est impératif que l'audit avance concrètement pour que toute la lumière soit faite", souligne Paul Ancion.

Pour Ecolo, le projet doit être fondamentalement revu, "en abandonnant les constructions prévues dans les bois et en préservant la nature".