Voilà le 6e Crisnée Cover Festival

À Rocourt, ce week-end, il y a les Ardentes. Mais à Crisnée, ce sera retour aux sources avec le Crisnée Cover Festival. "On n'est pas inquiets que les deux événements se chevauchent. Nous n'attendons pas le même public", remarque très justement André Joyeux, l'organisateur de cette sixième édition. En effet, le Crisnée Cover Festival n'est pas vraiment axé hip-hop. Mais il fait en sorte de brasser large d'un point de vue public. "On vise les 25-65 ans, affirme l'organisateur. Et cette année, on veut faire en sorte que chacun puisse y trouver son compte." Si la zone VIP est toujours d'actualité, elle regroupera essentiellement les partenaires et d'autres personnes souhaitant disposer d'une table.

Désormais, le public de la plaine du festival, alias la Fun Zone, pourra avoir également accès au bar à cocktails. "Au départ, d'un point de vue boissons alcoolisées, c'était limité aux bières sur la plaine. Maintenant on étend un peu cela."

Sur deux jours, le festival a été pensé pour deux publics un peu différents. Le premier : les mélomanes. "C'est un public plutôt de niche qui aime la musique. On les accueillera le vendredi avec des Cover de Supertramp et de Pink Floyd." À l'affiche donc vendredi : les Britanniques de Logicaltramp et le groupe italien Pink Size. Avant eux, ce sont les Liégeois ASH et Francis Charlier qui ouvriront le bal avec des classiques de la musique rock qui devraient à nouveau ravir les oreilles averties.

Le samedi, place à de la musique plus pop et donc tout public avec des reprises de Pierre Rapsat (Brasero), Coldplay (Coverplay) et généraux (The Planes). Un line up qui devrait plaire au moins aguerris, simples curieux venus assister à ce festival devenu culte dans la région. "Nous sommes quand même surpris de voir que du monde vient de très loin pour nous voir, se félicite André Joyeux. Des Français, des Flamands… Car nous ne sommes pas loin… Ce festival, c'est mon bébé et nous en sommes vraiment très fiers ! Après tout, nous ne faisons que des Cover. C'est assez fou de voir cela."

Une belle reconnaissance pour cette organisation qualitative, variée et ouverte à tout un chacun.