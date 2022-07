Covid : l'hôpital de la Citadelle adapte ses conditions de visite

Soins intensifs : deux visiteurs (les mêmes durant une plage horaire qui s'étale du lundi au dimanche), entre 13h et 15h et entre 18h et 20h. Le visiteur doit déposer ses effets personnels dans un casier situé à l'extérieur de la salle (salle 30 – route A347 et salle 39 – route A322). Si patient Covid, uniquement sur rendez-vous