Cristal Park: le collège communal de la ville de Seraing envisage un dépôt de plainte au pénal

Jeudi, nous faisions état de fausses factures qui auraient été émises, pour un total non négligeable de près de 900 000 €, dans le dossier Cristal Park (projet de reconversion du site des cristalleries du Val Saint-Lambert). Des sommes extraites d'Immoval, cette société créée pour mettre en oeuvre le projet Cristal Park, selon les informations rapportées par des journalistes de la RTBF et du Vif.

Ecolo avait rapidement réagi à ces informations en demandant que les pouvoirs publics impliqués se portent partie civile. "Chaque semaine apporte son lot de révélations. Des dizaines de millions d'argent public ont été investies dans le projet, via différents opérateurs publics. La ville de Seraing, la Province de Liège, la Région doivent à présent se porter partie civile pour qu'une instruction soit lancée", avaient relevé Veronica Cremasco et Olivier Bierin, députés wallons.

Ce vendredi, le collège communal de la ville de Seraing s'est réuni et a pris trois décisions concernant le Cristal Park, qu'il voit toujours comme "un dossier ambitieux ayant pour objectif la reconversion complète du site des cristalleries du Val Saint-Lambert". Et d'insister sur le fait qu'il n'hésiterait pas "à poser des gestes forts si la situation devait l'exiger". "Il s'est également engagé à faire toute la lumière sur cette affaire. C'est d'ailleurs en poursuivant ce dernier objectif qu'il a notamment décidé de prendre part à l'installation d'une commission du conseil communal le 25 avril dernier", précise-t-on à la ville de Seraing dans un communiqué.

Au vu de l’actualité des derniers jours, le collège communal a décidé:

- de charger le conseiller financier de la ville de Seraing de réaliser une analyse approfondie sur l’ensemble des flux financiers dans les structures liées au projet Cristal Park

- d'inviter le conseil d’administration d’Immoval à procéder sans délai à une démarche similaire via les services du même conseiller financier que celui de la ville de Seraing

- de charger les avocats de la ville de Seraing de préparer un dossier de dépôt de plainte au pénal, avec constitution de partie civile, en fonction des éléments qui ressortiront de l’étude financière

A travers ces prises de position, "le collège communal réaffirme une nouvelle fois sa volonté de faire toute la transparence sur ce dossier et, in fine, d'arriver à trouver des solutions viables dans le respect et l'intérêt du citoyen".