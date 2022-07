Herstal : Un homme encagoulé a tiré dans l’hôpital !

Julien, 29 ans, encourt deux ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des faits particulièrement violents puisqu’il s’est présenté encagoulé à l’hôpital et a tiré à l’arme à feu au sein des urgences ! La raison pour laquelle l’intéressé a commis ces faits est encore plus délirante puisqu’il a terrorisé tout un hôpital et un quartier parce qu’on lui refusait d’être interné… L’intéressé est schizophrène à tendance paranoïaque. Pour ne rien arranger à son état, il consomme du cannabis et de la cocaïne, qui a une nette tendance à aggraver ses symptômes.

Le 11 février dernier, cela faisait quelques temps qu'il n'avait plus pris la médication qu'il devait prendre. Son état s'aggravait. "J'avais fumé de la cocaïne", a indiqué Julien qui a comparu détenu devant la juge. Une connaissance m'a donné des médicaments et je les ai pris sans savoir ce que c'était. Apparement, c'était de la morphine."

Ce cocktail détonnant a eu un effet particulièrement délétère sur l'état déjà fragile du jeune homme. "J'ai appelé mon psychiatre, celui qui s'occupe de mon maintien au Petit Bourgogne. Il a téléphoné au médecin de garde pour que l'on m'hospitalise. Je me sentais surtout angoissé de plein de choses."

Le jeune homme a décidé d'appeler la police. "Les policiers m'ont mis dans un cachot. Ils ont appelé un psychiatre. Le psychiatre de garde a refusé l'hospitalisation en précisant que la justice fasse son travail." Les policiers ont décidé d'emmener Julien à la clinique André Renard à Herstal. "J'ai parlé à un psychologue. Il n'y avait pas moyen que l'on m'hospitalise. J'ai pété un plomb."

Julien est rentré chez lui, bien décidé à revenir à l'hôpital. "Je suis allé chercher une arme. J'ai mis une cagoule à côté de l'hôpital. J'ai chargé l'arme. Je marchais. L'agent a crié, j'ai tiré en l'air, j'ai dit mettez vous à terre. J'ai été vers le fumoir, je leur ai demandé si elles étaient infirmières. J'ai été vers elles, je ne les ai pas touchées. J'ai dit que je ne leur ferais pas de mal. Elles ont refusé de rentrer dans l'hôpital."

Julien toujours encagoulé et armé, s'est dirigé vers les urgences. Il a tiré dans la salle d'attente ! "Il n'y avait personne. Je ne cherchais pas à les braquer. Je voulais juste faire un peu peur, mais je n'ai pas pensé que ça allait aller à ce point là", a-t-il terminé avant de présenter des excuses aux victimes. Le jeune homme a été arrêté non-loin de là. Il avait en réalité utilisé une arme à blanc… Mais ça, les victimes l'ont ignoré pendant toute la scène. Certaines gardent d'importantes séquelles.

L'une d'elle a tenu à témoigner. "C'est très dur pour moi d'être là", a expliqué cette dame les larmes aux yeux, tandis que le beau-père de Julien trouvait approprié de rire de manière ostensible et voyante à l'énoncé de chaque phrase dans laquelle cette dame expliquait son mal-être après avoir été braquée avec une arme à feu au niveau de la tête par un homme encagoulé et qui semblait déséquilibré… "Ce jour là, ma vie a été mise entre parenthèses. J'ai envie d'aller de l'avant. Je me devais de le voir pour lui dire la souffrance que ça a été pour moi et ma famille. J'ai eu une amnésie des faits. Je ne dors plus. Mon cerveau est toujours en alerte. Mon mari part à 4 heures du matin, dès ce moment-là, je suis incapable de dormir. Je suis restée dans le noir pendant des jours, je ne sortais plus. J'ai eu des périodes d'agressivité. Je n'ai plus de vie sociale. Je suis chez moi tout le temps. Je ne sortais que pour aller chez mes parents. Je veux aller de l'avant. Je me dis qu'il ne pourra pas m'atteindre. Je fais tout pour reprendre ma vie en main. Ça a été très difficile vraiment. Heureusement, j'ai un mari compréhensif. Les enfants venaient me voir à la maison et ils ne comprenaient pas. Ils repartaient déprimés. Je n'étais plus moi-même. Je vais m'en sortir. Je le veux."

Me Berbuto s’est constituée partie civile pour plusieurs membres du personnel et la clinique.

Me Philippe Zevenne qui défend le prévenu a estimé que la clinique n'avait pas à se constituer partie civile. "J'ai l'impression d'être au procès du Bataclan, on parle beaucoup des victimes, ok, elles seront indemnisées", a-t-il débuté. " La clinique André Renard n'a rien à réclamer, elle est à la base du problème. Si son médecin des urgences avait fait son travail, on n'en serait pas là", a-t-il poursuivi avant de demander un sursis probatoire pour son client. Le tribunal tranchera…