Herstal : Un nouveau bloc sanitaire pour l’école fondamentale des Cascogniers

La construction d'une annexe est en cours pour accueillir 2 WC filles, 1 WC garçon et des urinoirs.

Les élèves de l'école fondamentale des Cascogniers bénéficieront, dès la rentrée, de sanitaires flambants neufs. Un budget de 39.000 euros a été consacré pour ces travaux importants dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

« Après la rénovation complète des sanitaires de l'école fondamentale de Liers et du Centre, c'est au tour de l'école des Cascogniers d'en bénéficier. Au total, ce sont près de 130.000 euros qui ont déjà été consacrés cette année à la rénovation des sanitaires dans nos bâtiments scolaires. Un investissement indispensable pour la bonne hygiène et la lutte contre la Covid-19 », déclare Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.

Concrètement, la construction d'une annexe est en cours pour accueillir 2 WC filles, 1 WC garçon et des urinoirs. La pose des châssis est prévue au mois d'août. "Les travaux seront totalement terminés pour la rentrée scolaire".

Ces travaux s'inscrivent dans l'appel du ministre en charge des bâtiments scolaires, Frédéric Daerden, qui a libéré une enveloppe spécifique de 10 millions d'euros pour répondre aux mesures de sécurité liées à la crise de la Covid-19 dans les écoles.

Pour rappel, les investissements prévus en 2022 pour l'enseignement herstalien s'élèvent à 9,9 millions d'euros.