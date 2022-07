Liège : Il se fait passer pour un représentant de la Région wallonne

Alain, 57 ans, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis toute une série d’escroqueries au préjudice de personnes âgées. En effet, l’intéressé, bien connu de la justice, doit répondre de s’être fait passer pour un représentant de la Région wallonne et s’est fait verser des sommes d’argent. Entre 2019 et 2021, il se serait présenté chez au moins six personnes âgées. Il se serait rendu chez ces personnes en se faisant passer pour un représentant de la Région wallonne. Il aurait réclamé des faux frais de dossier pour pouvoir prétendre à un remboursement notamment dans le cadre de travaux de toiture. Il se serait même représenté chez des personnes après leur avoir soutiré 75 euros en prétextant avoir oublié son portefeuille et réclamer encore 20 euros !

Le préjudice causé à ces personnes vulnérables serait d’environ 600 euros. L’homme devait également répondre d’avoir détourné une carte bancaire et d’avoir fait des achats, volé un vélo et une table de mixage. L’homme est bien connu de la justice. Il connait des problèmes d’alcool et lors de sa rupture, il a commis des faits particulièrement désagréables.

L'homme s'était rendu à de très nombreuses reprises chez celle qui est devenue son ex épouse. La dame le retrouvait notamment en train de dormir devant la maison. Il avait déjà été condamné pour harcèlement envers son ex-compagne. Le 1er décembre 2016, il s'est retranché dans la cave de la maison de la dame et a déclaré qu'il allait tout incendier… Lorsque les inspecteurs de police sont intervenus avec l'aide d'un chien, Alain leur a jeté du pétrole dessus… "J'avais bu quelques bières", avait-il déclaré devant le juge. "Je n'avais pas l'intention de mettre le feu." Il se trouve également en état de triple récidive légale. Il avait écopé de deux peines de 15 mois de prison boudes escroqueries en 2012 et 2015.

En 2017, il a écopé d’un an de prison pour des coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail, mais aussi du harcèlement et des dégradations. Pou les faits d’escroqueries au préjudice de personnes âgées, le tribunal l’avait condamné à une peine de 15 mois de prison ferme par défaut. Intercepté, le prévenu a fait opposition à cette condamnation. Étant donné qu’il n’a plus de domicile, le parquet a convoqué le condamné au CPAS de Liège comme c’est la coutume, mais le quinquagénaire a été radié d’office de son adresse à l’endroit.

Le prévenu n'a pas comparu pour soutenir son opposition. "Ce dossier dépasse de loin la problématique de l'opposant", indique le tribunal. "Pour des opposants précarisés sans adresse, le greffe les relaxe immédiatement sans même disposer de la date d'audience. Ils sont dès lors hors de la prison lorsque la date retenue est communiquée au greffe. Cette pratique a pour conséquence de priver l'opposition de son effectivité." Le tribunal a estimé "qu'il serait judicieux que le ministère public, d'instance ou d'appel, puisse arrêter un protocole avec le greffe de la prison pour veiller à ce que tous les opposants puissent avoir connaissance de leur date d'audience." Le juge a invité le ministère public à réciter le prévenu pour une prochaine audience et à en informer l'avocat de l'opposant.