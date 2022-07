Christine Defraigne faisant fonction de bourgmestre au début des inondations: "Pas un jour ne passe sans que je ne pense aux victimes"

Christine Defraigne, première échevine à Liège, en a fait la douloureuse expérience lors des inondations de l'été 2021. Le 15 juillet, Willy Demeyer est en vacances. C'est donc elle qui se rend aux premières heures au pont-barrage de l'île Monsin, où l'attend une scène "apocalyptique".

Près d'un an après, "il ne se passe pas un jour sans que je ne pense collectivement à toutes les personnes qui ont perdu la vie, à leurs familles, à ceux qui ont tout perdu", déclare l'échevine, qui revient sur la catastrophe. "Je me dis souvent que l'on parle, à juste titre, beaucoup des victimes d'attentats, de guerre, mais on ne parle peut-être pas encore assez des victimes de cette catastrophe. […] Quand c'est une catastrophe dite 'naturelle', il y a peut-être un peu plus de fatalité", s'interroge celle qui était aux premières loges.

Christine Defraigne prend son service le 15 juillet à 7 h 30, en téléphonant au chef de cabinet du bourgmestre qui avait assisté aux réunions la veille, pour un briefing. À 8 h 30, elle retrouve le ministre Henry au pont-barrage de l'île Monsin. "J'écoute le rapport des ingénieurs du SPW […] Nous sommes sous une pluie diluvienne, au sens du déluge, je regarde les eaux furieuses", se souvient-elle. "C'était extrêmement effrayant."

En quittant les lieux, son impression est toujours aussi mauvaise. "On a beau m'expliquer que les choses sont sous contrôle, je ne sens pas qu'elles le sont. J'ai une impression de 'sauve-qui-peut'et qu'on est un peu dans la débrouille, ce qui, en soi, n'est pas répréhensible face à un tel phénomène."

Lorsqu'elle arrive au centre de crise de la police de Liège, "l'eau commence à monter sur les bords de la Dérivation. Nous décidons avec la police qu'il faut que la ville se vide", raconte la bourgmestre faisant fonction. Les accès à la ville sont aussitôt coupés et la police patrouille. "La situation est incertaine mais pas désespérée à ce moment-là." Chênée, par contre, est déjà inondée. À Angleur, l'Ourthe commence à déborder. Vers 12 h 30, la ville est vidée.

Mais la situation ne s'améliore pas. Début d'après-midi, on lui annonce que le débit des eaux se situe à 3 150 mètres cubes pas seconde, soit 750 de plus que ce que le pont-barrage ne peut débiter. Christine Defraigne pose alors la question : "qu'est-ce que cela implique ?" Réponse : des eaux qui débordent d'1 m 50 en moyenne.

Viens alors le temps "de mettre à l'abri", les passants comme la population. L'information circule, il est conseillé de monter aux étages lorsque c'est possible, de rejoindre les collines alentour. Un Be-Alert est envoyé aux citoyens dont le GSM borne dans les zones concernées.

"J'ai essayé d'envoyer ces consignes-là le plus précisément possible. On a dit : 'c'est anxiogène'mais c'était un principe de précaution", estime-t-elle avec le recul.

Pendant ces heures de l'après-midi du 15 juillet, "on ne savait pas où on allait. Il fallait raisonner rationnellement", se remémore Christine Defraigne. Or, les nouvelles ne sont pas bonnes. "J'ai raisonné en disant : 'qu'est-ce que je déciderais en mère de famille ?' Nous n'avions pas de certitudes que Liège passerait le cap. Nous étions livrés à nous-mêmes : les pompiers ne répondaient plus, la province ne répondait plus", ajoute-t-elle.

Il ne s'agit pas "d'une critique. Tout le monde a été dépassé, nous aurions dû passer en phase fédérale plus tôt."

"Je n'avais qu'une zone d'incertitudes cet après-midi-là. Il fallait protéger un maximum la population." Et Liège a pu compter sur son centre de crise "bien organisé, habitué à gérer les catastrophes", tient à souligner Christine Defraigne.

Ce n'est que quand le pic a été dépassé, tard dans la soirée, "qu'on a pu se dire que le plus dur était passé mais que le pire était devant nous".

L’ex-présidente du Sénat rentre une heure chez elle, voir sa maman qu’elle avait mise à l’abri mais ne ferme pas l’œil, et repart au centre de crise.

C'est quand l'eau s'en va que la zone de guerre se dévoile : c'est par ce tableau que débute la journée du vendredi 16 juillet. "Il fallait gérer l'après-pic : héberger, reloger…" Un premier centre est ouvert le jour même à Grivegnée, puis six ouvriront au plus près des zones sinistrées. Des aides juridiques et administratives sont mises en place, ainsi qu'une aide financière aux personnes sinistrées.

Malgré l'urgence, Christine Defraigne a aussi coiffé sa casquette d'échevine du bien-être animal, avec 300 animaux sauvés des inondations. "Cela peut paraître dérisoire à côté de l'aide aux personnes. […] Mais pour se reconstruire, psychologiquement, avoir son animal près de soi et pouvoir l'emmener, c'est quelque chose de très important." Nombreux étaient aussi les habitants à ne pas vouloir partir sans leurs animaux.

"Même si on ne fait jamais assez, que ce n'est jamais parfait, on a tous été mobilisés, à titre personnel. […] Même si on n'est pas des gens parfaits, on y a mis toute notre énergie, notre volonté et notre bienveillance", assure la remplaçante du bourgmestre.

"Il faut continuer à résister", a-t-elle envie de dire aux Liégeois, un an plus tard. "On est bien conscient qu'on est pas encore sorti de cette situation, que beaucoup de gens sont encore dans l'extrême souffrance et dans l'extrême difficulté […] Je veux que les Liégeoises et Liégeois sachent qu'on est à leur côté, même si c'était très difficile."

"Notre histoire est émaillée de tragédies, mais on s’en sortira. On a des atouts, on est des gens courageux, on a une ville formidable. Que les Liégeois soient fiers d’être Liégeois !"

Christine Defraigne ne crie pas victoire pour autant. "Il faut tenir le coup. Collectivement, nous avons le caractère pour y arriver."

Un an après les inondations qui ont laissé plus de 13 000 personnes sinistrées, "on est toujours en train de gérer les conséquences". L'analyse du phénomène reste, selon elle, indispensable. "On n'identifiera pas véritablement s'il y a des responsables ou pas. Je ne cherche pas de coupables. Mais il y a toujours cette question lancinante de la gestion des barrages. […] Je pense que si on veut éviter que cela n'arrive encore, il faut chercher, essayer de savoir si on a agi correctement", conclut la première échevine.