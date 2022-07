École sinistrée par les inondations à Liège : un exploit pour la rentrée

"Lorsque je me suis rendu cette semaine encore dans le quartier du Lhonneux à Chênée, les habitants n'ont pas arrêté de me demander si l'école serait prête pour septembre… c'est dire s'il s'agit d'un élément central du quartier".

En cette fin du mois de juin, au cœur de la reconstruction post-inondation, Roland Léonard, échevin liégeois des Travaux, effectuait un détour satisfait par l'école fondamentale des Grands Prés à Chênée : "tout sera en effet prêt pour la rentrée scolaire de septembre", pouvait-il enfin nous affirmer.

Il y a quelques semaines pourtant, l'incertitude planait encore dans cet ensemble scolaire fait de 3 bâtiments, "qui furent tous endommagés". Il faut dire que les rez-de-chaussée avaient particulièrement souffert, se souvient Roland Léonard, en effectuant le tour des différents locaux, intégralement réhabilités et qui subissaient leur dernier lifting.

Avant de se jeter dans l'Ourthe, la Vesdre effectue ici un dernier détour ceinturant littéralement ce petit quartier, du Lhonneux. Une rivière qui, l'été dernier, fut intraitable avec ces quelques rues denses où des centaines de maisons ouvrières se cramponnent les unes aux autres. Comme ailleurs à Chênée, l'eau était montée à plus de 2 m dans les habitations. "Dans l'école, tous les parachèvements avaient été ravagés, le mobilier emporté… c'est vraiment la seule école à Liège où on n'avait pas pu réintégrer les fonctions".

Un an de travaux incessants

Dès les premières semaines pourtant, les démarches - qu'on connaît "longues" dans l'administration - avaient été lancées et, 1,25 million d'euros et des milliers d'heures de chantier plus tard, tout est (quasiment) prêt. "Il a fallu déshumidifier bien sûr puis décaper, changer les sols, de nombreuses portes… nous en avons aussi profité pour faire de la catastrophe une opportunité, en changeant notamment tous les châssis, le réseau électrique et en augmentant le nombre de tableaux interactifs". Sans parler des nouveaux sanitaires…

En septembre, la centaine d’élèves pourra réintégrer des locaux entièrement remis à neuf, une nouvelle école après une terrible période.

Aucune fermeture

"Pourtant, et c'est aussi un exploit, l'école n'a pas connu un seul jour de fermeture", poursuit l'échevin liégeois. Grâce à la générosité d'un voisin qui possédait un terrain privé "en face de la grand-route" en effet, une dizaine de pavillons ont temporairement hébergé les élèves sinistrés. "Nous avions même fait modifier le temps de traversée de la route avec la Région car les élèves devaient régulièrement traverser cette voie rapide pour profiter de la cour" ; cour libérée quant à elle dès novembre, tout comme la salle de gymnastique qui a, durant de longs mois, servi de lieu d'accueil des habitants du quartier.

Comme un symbole, c’est dès la mi-juillet, un an tout juste après le drame, que les 10 pavillons seront démontés, face à l’école des Grands Prés… Seul bémol : c’est avec une trentaine d’élèves en moins que l’établissement rouvrira, ceux-ci ayant été contraints de quitter le quartier.