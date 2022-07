Esneux: garder intacte la mémoire des inondations dans la vallée de l’Ourthe

Garder en mémoire les traces du passé pour anticiper davantage l’avenir, c’est là le point de départ du vaste projet mené par le CRO (Contrat rivière de l’Ourthe), lequel vise à placer des repères de crue sous forme de plaquette, sur différents bâtiments situés dans le bassin de l’Ourthe, avec Esneux comme commune pilote.

Si de nombreux repères de montées des eaux précédentes existent déjà sur cette zone géographique concernée, ceux-ci, avec le temps, commencent peu à peu disparaître. "On peut les trouver sous différentes formes comme des gravures dans la pierre, des traces de peinture, explique Benjamin Englebert, expert au SPW (Service Public de Wallonie). L'idée ici est d'en placer de nouveaux pour s'assurer que les inondations importantes, comme celles de juillet 2021, ne soient jamais oubliées."

La culture du risque se perd

Inscrite dans le PGRI (Plan de gestion des risques d'inondations), réalisée à l'échelle de la Région wallonne, cette action mise en place avant les inondations de juillet 2021, veut sensibiliser la population aux risques encourus lorsqu'on habite en zone inondable. "En discutant avec nos partenaires, on a remarqué que la culture du risque se perd, souligne Cécile Pironet, coordinatrice au CRO.Avant, on savait à quoi s'attendre et maintenant, on oublie que la rivière est toute proche."

En plus d’entretenir la mémoire en rendant visible la hauteur de l’eau atteinte par une inondation passée, ces plaquettes veulent aussi inciter les citoyens à penser différemment l’aménagement de leur maison en évitant par exemple de poser un plancher au rez-de-chaussée ou encore, en plaçant le circuit électrique au premier étage.

En tout, c'est une cinquantaine de plaquettes qui ont déjà été apposées sur des bâtiments stratégiques de la commune tels que l'église de Tilff ou L'Escaille. "Pas seulement des plaques de 2021 mais aussi des anciens repères qu'on a reportés sur des endroits symboliques", précise Pierre Pirotte du CRO.

Ce travail de terrain qui va continuer de commune en commune et s’étaler sur tout le bassin de l’Ourthe et ses affluents avec les 28 communes partenaires du CRO dont celles de Durbuy, Ferrières, Hamoir et Comblain-au-Pont.