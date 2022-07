"À Trooz, Il faudrait engager 70 à 100 personnes"

Comme d’autres élus locaux, le bourgmestre de Trooz Fabien Beltran achève sans conteste l’une des plus terribles années de sa vie… comme mandataire mais aussi comme citoyen, lui qui vit depuis 12 mois déjà au rythme des reconstructions, en pensant à ceux que la commune a perdus.

Mais dans cette panoplie de grands villages principalement nichés dans le fond de la vallée de la Vesdre, l’ampleur de la catastrophe est, aussi, incomparable avec d’autres entités.

Trooz, c’est en effet un peu plus de 8 000 habitants… et depuis juillet 2021, c’est également un citoyen sur deux sinistré. Une épreuve impensable pour une administration qui, pour rappel, le soir de la catastrophe, a perdu la quasi-totalité de sa "flotte" de camions du service Travaux et qui se retrouve aujourd’hui face à une "nouvelle" difficulté : la gestion des aides qui se chiffrent en millions d’euros… et en milliers d’heures de travail administratif.

60 millions

"À la commune, si nous faisons le compte de ce qui est assuré et ce qui est réclamé au fonds des calamités, on atteint un budget de 60 millions d'euros", nous confie Fabien Beltran… qui précise au passage que, dans un contexte habituel, le budget de la commune de Trooz s'élève à un peu plus de 8 millions d'euros, avec une "enveloppe travaux" de quelque 500 000 euros. Clairement, le "chantier" administratif qui se profile, à côté des ruines à reconstruire, s'annonce lui aussi titanesque… Insurmontable ?

Fabien Beltran tente de rester optimiste mais il a déjà, ces derniers mois, entamé son quota de bonne humeur, entre les journées qui n’en finissent pas et les critiques incessantes sur les dossiers qui n’avancent pas. Quand ce ne sont pas des attaques personnelles de personnes peu scrupuleuses.

Le constat est donc clair à Trooz, un an après le drame : "nous manquons de moyens humains". À titre de comparaison, la Ville de Liège qui compte sur son territoire un peu moins de 5 000 ménages sinistrés - ce qui est déjà colossal - possède une administration d'un peu plus de 3 000 fonctionnaires. "Nous, à Trooz, nous sommes… 38"… Rien que pour gérer les budgets liés à la reconstruction, "il nous faudrait engager 70 à 100 personnes, c'est tout simplement impensable". Alors, c'est le règne de la débrouille parfois, comme celui de la main tendue, vers d'autres opérateurs publics.

"Il faudra des années"

Sur le terrain pourtant, le travail reste logiquement considérable… "il faudra des années avant que la commune se reconstruise", nous confiait encore le bourgmestre. "Un an après, je constate en effet que beaucoup de gens n'ont pas encore obtenu l'argent nécessaire à la réhabilitation de leur maison. Et beaucoup sont partis aussi, n'ont même pas entamé les travaux". Tandis que beaucoup d'autres… ne reviendront pas.