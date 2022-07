Flémalle: André Cools de retour dans le parc

Début juin, nous faisions part de la disparition du portrait d'André Cools qui composait le monument installé à sa mémoire dans le parc communal. Les faits s'étaient vraisemblablement déroulés durant la nuit.

Ce monument érigé à l'époque à la mémoire de l'ancien bourgmestre de Flémalle se présente sous la forme d'une pyramide dans laquelle a été incrusté son portrait, aux trois-quarts de profil. C'est un artiste qui avait sculpté l'ensemble. Fixé dans la pierre, il a été arraché à l'aide d'un pied de biche ou d'un autre outil vu les coups que l'on a pu constater. Un portrait qui devait être en bronze. Ce qui laissait supposer que l'acte a été commis dans le but de faire fondre ou revendre...

Ce sont des membres du collège qui, en arrivant au château communal pour leur réunion hebdomadaire, ont constaté la disparition du portrait d'André Cools. Tous en étaient choqués. Le collège n'a d'ailleurs pas tardé à demander une remise de prix à trois entreprises afin de reproduire le portrait au départ du modèle exécuté à l'époque par l'artiste. A ce stade, l'entreprise a été désignée mais il n'était apparemment pas possible de préciser dans quel délai le travail pourrait être réalisé...

"Cela pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois... Aussi, par respect si des gens veulent se rendre au monument le 18 juillet, nous avons fait réaliser le portrait en résine et il y a été installé en attendant que l'on puisse y placer le nouveau portrait en bronze. Et cette fois, il sera plus solidement fixé", a indiqué Marie-Hélène Joiret, présidente du CPAS à Flémalle, que l'on connaît également comme étant la compagne d'André Cools à l'époque où il a été assassiné.

C'est le 18 juillet 1991 qu'André Cools a été tué par balle alors qu'il se trouvait sur un parking, sur les hauteurs de Liège. Ce jour-là, Marie-Hélène Joiret avait également été grièvement blessée.