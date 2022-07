Cristal Park : Damien Robert dépose plainte !

Ce lundi, Damien Robert (chef de groupe PTB à Seraing) a déposé plainte dans le dossier Cristal Park.

Elle porte sur du détournement d’argent public, faux, usage de faux, sur la tentative de vente frauduleuse de terrains, sur des conflits d’intérêts et sur le contournement de la loi sur les marchés publics.

“Cela fait des années que nous étudions le dossier avec le PTB. Nous sommes maintenant en mesure de démontrer de forts soupçons d’infractions pénales qui concernent les investisseurs privés impliqués dans le dossier et qui ont travaillé en étroite collaboration avec certains acteurs importants de la ville de Seraing et de la province. Nous avons donc décidé de porter plainte’’, explique Damien Robert.

Le chef de groupe du PTB à Seraing a donc pris contact avec le Procureur du roi pour lui faire part du dossier et transmettre à la justice toute une série de pièces qui lui ont été transmises de façon anonyme pour démontrer “le caractère frauduleux de certaines opérations”.

“La majorité socialiste en place à Seraing a attendu d’être fortement secouée par les questions et révélations du PTB et de la presse avant d’accepter du bout des lèvres que le dossier Cristal park s’apparente à un scandale. Mais elle ne va pas jusqu’au bout. Et avance de façon trop timide. La commission qui a été mise en place suite à notre demande ne remplit pas son rôle et se déroule malheureusement à huis clos, ce qui est absurde. C’est pourquoi nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure.”

La plainte concerne différents volets du dossier. “D’abord le système de fausses facturations mis en place par le promoteur immobilier avec l’accord tacite du conseil d’administration d’Immoval et de Valinvest (les deux sociétés privées actives dans le dossier et financées quasi exclusivement avec l’argent public). Puis la tentative de vente frauduleuse des 100 hectares de terrains situés au Val Saint Lambert. Ensuite le montage organisé par des politiques pour contourner consciemment la loi sur les marchés publics. Et enfin une prise illégale d’intérêts qui concerne une directrice d’un service de la Ville active dans le dossier.

Et Damien Robert : “Nous ne pouvons pas accepter et laisser faire de telles pratiques. L’argent public, s’il est investi dans le privé, doit être complètement contrôlé et doit permettre d’atteindre des objectifs de développement économique, social, écologique et des créations d’emplois. Il ne peut en aucun cas servir à enrichir frauduleusement, sur le dos des gens, un petit groupe d’individus aidé par des complicités politiques. Dans ce projet, les sommes d’argent public investies et le patrimoine public en jeu sont importants : plus de 40 millions d’euros d’argent public ont été engagés dans le projet. Mais pas un emploi n’a été créé et à part la rénovation du château, de la salle de l’abbaye et la rénovation du gros œuvre de deux bâtiments de l’ancienne cristallerie, absolument rien n’est sorti de terre. Ce système doit s’arrêter. Définitivement. Et les coupables doivent être sanctionnés”.