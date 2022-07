Fléron : il la soulève en la prenant par le cou

Ce dimanche à 10h, la zone de police de Fléron a été appelée pour intervenir suite à un appel d’une dame indiquant que sa voisine venait de se faire étrangler par un homme.

Un habitant de Beyne-Heusay se trouvait chez une amie à Fléron lorsqu’il est sorti pour sonner à la porte d’une voisine de celle-ci. Quand cette dernière a ouvert, il lui aurait dit : “vous allez arrêter de faire chier le voisinage”. Selon le suspect, elle l’aurait aussitôt giflé. Alors qu’ils se tenaient tous deux au niveau du pas de la porte d’entrée, il aurait alors agrippé la victime au niveau du cou lui assénant : “tu as compris ?”. La victime a été soulevée du sol quelques secondes. L’homme l’a lâchée un moment, permettant à la victime de reculer de quelques centimètres du pas de la porte, avant de lui resserrer à nouveau les mains autour du cou, lui assénant une seconde fois “Tu as compris ?”, et de la lâcher à nouveau. La victime aura répondu “oui” à deux reprises.

Incapacité de 15 jours

L’enfant que la victime gardait a crié et alerté le voisinage qui a prévenu la police qui s’est aussi vite rendue sur place.

La victime, née en 1967, est en incapacité de 15 jours. Le suspect, né en 1977, qui avait pris la fuite chez son amie après les faits, a été interpellé. Il s’est mis en rébellion lors de son interpellation. Lorsqu’il a été entendu, l’homme a expliqué qu’il s’était rendu chez elle car elle faisait du bruit. Il dit ne pas avoir de problème dans le quartier et reconnaît la scène.

Le dossier a été mis à l’instruction pour tentative de meurtre et rébellion envers les policiers.