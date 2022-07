Seraing : Il prend la fuite en cyclomoteur et blesse une piétonne

Un accident avec blessé a eu lieu ce dimanche vers 21h35 rue Guillaume d’orange à Seraing. Les policiers ont voulu procéder au contrôle d’un cyclomoteur lors d’une patrouille. Mais le conducteur a démarré et pris la fuite en direction de la rue de Boncelles. Celui-ci a été pris en chasse. Lorsqu’il est arrivé dans un chemin de terre, il a percuté une piétonne qui a perdu l’équilibre et est tombée au sol. La victime a été accrochée au niveau de la jambe droite. Le suspect, un jeune de 18 ans, a été entendu et privé de liberté. Il dit avoir pris la fuite car il avait du cannabis sur lui.