Seraing : il tente d'arracher le sac d'une dame qu'il croise en rue

Alors que celle-ci se promenait avec sa fille et son chien ce dimanche soir vers 22h, au carrefour de la rue Peetermans et de la rue Jean Callas.

Une tentative de vol avec violence a eu lieu ce dimanche soir vers 22h à Seraing.

Une dame, née en 1983, se promenait avec sa fille et son chien lorsque celle-ci croise un individu qui poursuit son chemin. Arrivée au carrefour de la rue Peetermans et de la rue Jean Callas, elle se sent suivie par l'individu en question qui tire sur son sac en bandoulière. Il tente de lui arracher son sac mais la victime crie. Un passant qui se déplaçait en voiture s'est arrêté et a crié après le suspect qui a lâché le sac avant de s'enfuir. La victime appelle alors la police (vers 22h36) et lui indique le profil du suspect et où il se trouve.

Il ne faudra pas longtemps à la patrouille de police pour retrouver le suspect et l'interpeller, vers 22h39, soit peu de temps après les faits.

Le suspect, né en 1982 à Seraing, a été déféré au parquet de Liège ce lundi matin.