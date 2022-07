Un 14 juillet au complet à Liège

Nulle part ailleurs en Wallonie, la fête nationale française n'est célébrée comme à Liège et cela fait plus de 75 ans que cela dure !", se réjouit Alain Laroche, président de l'ASBL "Les Amitiés françaises de Liège", fier de pouvoir organiser une nouvelle édition des festivités du 14 juillet, cette fois en version complète après deux années perturbées par le Covid-19, avec l'ASBL Enjeu (depuis 27 ans).

Plusieurs changements toutefois s’opèrent cette année. Suite aux travaux sur la dalle du palais des congrès, la fête populaire migre de l’autre côté de la Meuse, entre le boulevard Frère Orban et le Ravel.

C’est à l’issue de la guerre en 1944 qu’une poignée d’amis se sont réunis avec la volonté de célébrer les valeurs retrouvées de liberté, d’égalité et de fraternité. Ils choisirent la date symbolique du 14 juillet. Aujourd’hui, une cinquantaine de bénévoles se réunissent pour préparer ce grand événement familial.

Au programme des festivités, d’abord une partie protocolaire et de "devoir de mémoire", le matin du 14 juillet, avec une cérémonie organisée dès 9 h au cimetière de Robermont et dépôts de fleurs sur quatre monuments. À midi, le rendez-vous est donné au restaurant Côté Cour-Côté jardin pour se restaurer et effectuer une partie de pétanque.

Bal aux lampions

En soirée, les animations auront lieu au pied de la passerelle La Belle Liégeoise, côté gare, en face du palais des congrès. Dès 17 h, le Petit théâtre d’Aquitaine proposera le théâtre de marionnettes pour petits et grands "Guignol et le pirate Barbe Rouge". Dès 19 h, un bal musette offrira un clin d’œil à la tradition française. L’ambiance se poursuivra en musique live, dès 20 h 30, avec le groupe "Ambiance populaire" puis le DJ Philippe Kozak, dès 23 h, pour une ambiance années 80.

Mais le clou de la soirée sera le grand retour du feu d’artifice (T&T Fireworks), qui sera tiré de l’Héliport dès 22 h 45. Près de 10 000 explosions retentiront durant 15 minutes avec des "bombes" qui s’élèveront jusqu’à 80 m de haut. Les meilleurs endroits pour l’admirer sont le boulevard Frère Orban et le pont Albert.

La Belle Liégeoise sera fermée dès 20 h.