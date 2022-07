À peine installé à Chênée, sa maison est inondée

Après plus d'un an de recherches, Marvin était satisfait d'avoir enfin trouvé la maison qui lui convenait… "Je me rapprochais ainsi du boulot, l'endroit me plaisait car excentré et assez calme, c'est une petite maison avec deux chambres et un petit extérieur. Et elle était totalement habitable. C'est ce que je cherchais pour moi seul", explique Marvin Lizein (29 ans), qui a acheté une maison à Chênée (Liège) en août 2020.

Un endroit qui semble calme, en effet, à quelques pas de la Vesdre… Le jeune homme aurait pu y déposer directement ses valises mais vu qu’il n’était pas spécialement pressé par le temps, plutôt bien cocooné chez maman et papa, il a souhaité y réaliser quelques travaux afin de rendre la maison à son goût. Ce qu’il a fait, durant ses temps libres, avec l’aide de sa famille. Puis est enfin arrivé le moment de quitter le nid… Nous étions à ce moment-là début juillet 2021… Le dimanche ayant précédé les inondations, Marvin s’installait dans sa maison.

Les voisins s’affolaient

"J'étais en télétravail. Fin de matinée, j'ai entendu que les voisins s'affolaient parce que le niveau de l'eau montait. À ce moment-là, je me dis qu'on aura sans doute un peu d'eau dans la cave et dans le pire des cas, comme le disaient les voisins, maximum 20 à 30 cm comme ce fut le cas en 1998. J'ai alors appelé mes parents afin qu'ils viennent m'aider à mettre les meubles en hauteur, sauver un maximum de choses et colmater autant que possible la porte. Mon frère est également venu donner un coup de main", raconte Marvin.

Début d'après-midi, le niveau de l'eau montait de plus en plus à l'extérieur… "Mon père avait bien colmaté au niveau de la porte et rien ne rentrait mais on s'est rendu compte que l'eau commençait à monter par la cave. Mon père est alors sorti par la fenêtre pour aller chercher une pompe mais, le temps de faire le chemin, il n'a pas su revenir car c'était inondé partout", se souvient-il. "L'eau a alors commencé à entrer par le mur extérieur en façade et par la fenêtre. À ce moment-là, la cave était complètement remplie et l'eau avait atteint le premier niveau. Fin de journée, quand on a entendu qu'on allait intervenir sur le barrage et qu'on a compris que le niveau risquait encore de monter, on a transporté vers le 2e étage les meubles qui pouvaient passer dans la cage d'escalier. Je savais que ce qui ne pouvait pas passer était condamné à prendre l'eau. Et en à peine 15 à 30 minutes, le niveau de l'eau, qui était au départ de 80 cm à 1 m, est facilement monté d'un mètre supplémentaire" !

Pas pied

Marvin, son frère et leur maman se sont alors réfugiés au 2e étage de la maison. Ignorant si le niveau de l'eau allait encore progresser ou non, ils ont envisagé de s'échapper par la salle de bains. "Dans le jardin, l'eau atteignait quasi le dessus des palissades. J'ai pris maman pour la mettre dans l'eau mais elle n'avait pas pied… De plus, l'eau était glaciale ! On en avait le souffle coupé. Vu que maman n'avait pas pied, nous n'avons pas voulu prendre le risque", confie Marvin.

Ce fut, très certainement, une sage décision… Marvin, son frère et leur maman sont donc restés au 2e étage jusqu'au vendredi matin, après avoir passé deux nuits dans cette maison inondée. "On se relayait environ toutes les demi-heures pour surveiller le niveau de l'eau. On n'a pas vraiment fermé l'œil, pas facile dans de telles conditions mais il fallait garder son sang-froid".

Ce n’est donc que le vendredi matin qu’ils ont pu accéder au rez-de-chaussée et qu’ils sont sortis par la fenêtre. Son papa a alors pu les rejoindre. Bien que Marvin avait eu le réflexe d’aller stationner sa voiture davantage en hauteur, il l’a retrouvée, noyée, quasiment un kilomètre plus loin…

Marvin s'est donc retrouvé sans maison et sans voiture en quelques heures mais il a bien conscience qu'il n'est pas le plus à plaindre sachant qu'il a trouvé directement refuge chez ses parents et qu'il n'a pas rencontré de difficultés dans ses démarches auprès des assurances… "Cela a pris du temps mais ça s'est bien passé", souligne-t-il.

Rebelote aujourd’hui, le voici à nouveau dans les travaux ! Des travaux de remise en état, cette fois, qui l’occupent essentiellement les week-ends.

"On a seulement commencé vers la fin janvier car il a fallu faire sécher. Depuis la mi-juillet, on a fait tourner non-stop un gros déshumidificateur et deux petits. Tous les deux jours, on vidait entre 100 et 150 litres d'eau et cela durant 5 à 6 mois. Puis, plus rien quasi du jour au lendemain".

Pas de simples coups de peinture, cette fois, car il a fallu arracher des murs et les refaire ! Tout comme il a fallu revoir tout le réseau électrique… Mais à nouveau, ses proches sont là pour lui donner un coup de main et il peut compter sur un papa bricoleur pour faire avancer les choses… Si bien que si tout va bien, il a bon espoir de pouvoir se réinstaller d’ici un mois…

D’un naturel optimiste, Marvin ne vit pas dans la peur que cela se reproduise… "Il faut aller de l’avant" !