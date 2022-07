Filip de Bruges en est à sa 80e visite pour aider les sinistrés

Depuis quelques semaines, on l’appelle le "Crack de Bruges", du nom du titre reçu de la part d’un hebdomadaire flamand et de ses lecteurs… mais ici, dans les zones sinistrées par les inondations en province de Liège, les nombreuses personnes qui l’ont côtoyé l’appellent "simplement" Filip… de Bruges.

Filip Vanden Berghe est en effet originaire de la Venise du Nord mais, depuis plusieurs années nous confie-t-il, il ressent un attachement profond à la Wallonie et à la convivialité de ses habitants.

Alors cet été, lorsqu’il a compris dans quelle détresse se trouvaient des dizaines de milliers de familles, il n’a pas hésité à traverser le pays pour venir en aide aux victimes. Et bien qu’il soit enseignant de profession (en français), son aide n’a pas cessé à la rentrée scolaire. Que du contraire… il s’apprête d’ailleurs à effectuer sa 80e mission. Un véritable héros du 21e siècle…

"Je suis venu pour la première fois dans la Vallée le 24 juillet 2021", explique Filip. "Mais honnêtement je n'avais jamais pensé que mon projet d'aide deviendrait si grand. Évidemment c'était mon objectif de continuer le plus longtemps possible. J'avoue que je suis fier que je sois toujours sur le terrain une année après la catastrophe. C'est grâce aux donations des grandes marques et entreprises que j'ai pu distribuer quelques dizaines de tonnes d'alimentation. Les derniers mois Bosto, Etna, Croky, Pepsi, Materne et Delmonte m'ont encore supporté. J'ai aussi pu distribuer 100 couettes et 200 oreillers que le magasin d'Auping m'avait offerts et l'entreprise flamande LivWise m'a donné 2 palettes de matériel de cuisine".

Et puis il y a l'investissement personnel de Filip qui paie son essence et tous les logements dans à l'hôtel. "Mais la reconnaissance que je reçois à chaque passage me réchauffe tellement le cœur. J'ai ressenti que mes visites signifient beaucoup pour les sinistrés car ils savent bien que mon trajet de Bruges à Liège aller et retour, c'est plus de 400 kilomètres et ils apprécient énormément que je leur rends toujours visite".

Mais outre l'aide matérielle, Filip prend aussi beaucoup de temps pour écouter leurs histoires qui sont très souvent dramatiques. "J'essaie aussi de les encourager à continuer le combat car j'ai remarqué que beaucoup de gens souffrent fort. Ils sont entièrement épuisés et désespérés, quand les travaux dans leur maison n'avancent pas ou que leurs dossiers sont même bloqués".

Rencontres extraordinaires

"Les dernières semaines", poursuit Filip, "j'étais choqué quand j'ai vu l'intérieur de maisons à Pepinster, Trooz et Esneux où les résidents vivent encore entre des murs cassés. Le week-end passé j'ai encore vu des rues et des ponts dont la chaussée n'est toujours pas réparée. C'est honteux !"

Cette semaine sera extrêmement dure pour les sinistrés avec les commémorations dans plusieurs communes. "Il est évident que je serai dans la vallée et ce jeudi, j'y réaliserai ma 80e journée avec une distribution à Chênée. Une chose est sûre : quand mes distributions seront terminées, je reviendrai encore pour revoir les sinistrés car j'ai fait tellement de rencontres extraordinaires."