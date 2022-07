Le Phare de Visé : nouvelle demande de permis

Le collège communal de Visé vient d’être saisi d’une nouvelle demande de permis d’urbanisme émanant du promoteur Thomas Descamps pour la démolition de l’entrepôt et la construction d’un immeuble de 7 appartements au lieu-dit "Le Phare", sis rue Rempart des Arbalétriers n°4 à Visé.

Pour rappel, une première demande de permis était introduite il y a plus d’un an. Le collège livrait le permis sous certaines conditions : un projet de plus faible gabarit et moins haut. En février 2021, la Région suspendait le dossier. La ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue, inscrivait le Phare sur la liste de sauvegarde, protégeant le bâtiment pendant douze mois. D’après les plans, les éléments de la façade (ferronneries sur les portes et fenêtres, briques émaillées…) n’étaient pas préservés.

Le projet modifié

Construit en 1922, le Phare était autrefois un entrepôt abritant une société de distribution de bières. "Il s'agit d'un exemple de patrimoine industriel du XXe siècle. C'est aussi un rare exemple de l'architecture de la Sécession viennoise", précisait la ministre De Bue.

Pour cette nouvelle demande, l’échevin de l’Urbanisme indique que les conditions imposées par le collège et la Région sont respectées avec la réduction d’un étage et mise en retrait du plus haut (pour ne pas perturber l’aspect visuel), du parking suffisant, et la conservation de la façade.

L’enquête publique est ouverte au service Urbanisme. Le dossier peut y être consulté, du 12 juillet au 26 août inclus, auprès du service Urbanisme, rue de Mons 11, à 4600 Visé, les jours ouvrables sur rendez-vous à prendre par e-mail ou par téléphone. Des explications techniques pourront y être fournies.

Une permanence sera organisée par un agent communal, à la même adresse, le samedi 20 août de 8h30 à 11h30, sans rendez-vous.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal, rue des Récollets n° 1, ou par e-mail (rachelle.dumont@vise.be), ou encore au service Urbanisme avant le 26 août 2022 à 15 heures, avec mention : "Enquête publique-Descamps-2022/064".