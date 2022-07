Une aide directe dans l’urgence et la durée

Un an après les inondations qui ont touché la Wallonie, la Croix-Rouge de Belgique a présenté ce mardi le bilan des activités entreprises depuis juillet dernier.

Ainsi, un total de 44,2 millions de dons a été comptabilisé et sera intégralement utilisé pour aider toutes les personnes sinistrées jusqu’à juillet 2023. Aujourd’hui, 39,6 millions de dons sont en cours de redistribution aux personnes sinistrées via différents projets.

Un an plus tard, la phase d’urgence a cédé la place à une aide installée dans la durée et qui continue d’évoluer avec les besoins des bénéficiaires. L’aide de proximité se poursuit, en renforçant ou développant de nouvelles antennes permanentes de la Croix-Rouge à Liège, Esneux, Verviers et Pepinster.

Une Maison Croix-Rouge mobile est également déployée à Trooz. Ces entités permettent d'assurer la continuité des services et des engagements pris, notamment au niveau de l'aide alimentaire et administrative. L'objectif de cette aide de proximité est également de renforcer le lien social et la lutte contre l'isolement.

En outre, une aide énergétique sera mise en place : 4 millions seront engagés pour soutenir les ménages sinistrés quant à leur facture énergétique. Cela représente plus de 120 € par ménage sinistré.

Ensuite, 700 000 € sont déjà engagés pour soutenir les collectifs de volontaires locaux&ASBL locales qui œuvrent à préserver et renforcer le lien social sur le terrain.

"L'organisation va œuvrer pour encore plus d'agilité", explique Pierre Hublet, administrateur-délégué. "Nous disposons désormais d'un pool de bénévoles de crise prêt à être activé lors de toute urgence et nous avons la capacité de mettre rapidement en œuvre une cellule de crise multidisciplinaire. 28 000 personnes vont encore bénéficier de l'aide de la Croix-Rouge pendant au moins 1 an. Cette aide dans la durée n'aurait jamais été possible sans la solidarité des Belges."