Chaudfontaine : Réaménagements des plaines de jeux et des parcs touchés par les inondations

L'été est là et les travaux de rénovation des aires de jeux et parcs impactés par les inondations de juillet 2021 à Chaudfontaine sont presque partout terminés. En tout, huit zones sont concernées pour un montant de 250.000 euros.

Le parc William Grisard est remis en état. Le terrain de foot va être dessiné prochainement et des nouveaux goals vont être installés. L’école de Chaudfontaine accueille deux nouveaux jeux.

Gravier de Ransy, le kiosque est réalisé, et les tables offertes par la Ville de Poperinge sont installées. Le parc du Gravier (les platanes), la remise en état est en cours. Un kiosque, des tables de pique-niques et un street work out sont installés.

©Place des Platanes (rue du Gravier)

Rue de la Vesdre, la plaine de jeux est terminée. Rue Joseph Dejardin (le Pré Albert), des nouveaux modules ont été ajoutés. Rue Joseph Deflandre, les tables de pique-niques sont installées.

Enfin, sur le site Source O Rama, les terrassements sont réalisés et les nouveaux jeux sont arrivés.