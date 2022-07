Festivités du 14 juillet : mesures de sécurité

Le traditionnel tir de feux d’artifice du 14 juillet aura lieu cette année à partir du quai de Meuse. Des mesures de sécurité seront prises par la zone de police de Liège pour les habitants du boulevard Frère Orban.

Les accès à rue, depuis les immeubles, seront empêchés entre 22h15 et 23h15. Il sera impossible de rentrer/sortir des logements, ni de rester devant durant toute la durée du feu d’artifice. Il est demandé aux riverains de ne pas se tenir sur le trottoir au pied des immeubles.

Le boulevard Frère Orban sera fermé progressivement à la circulation dès 19h.

Il est demandé aux habitants du boulevard Frère Orban de fermer leurs portes et fenêtres durant toute la durée du feu d’artifice et de protéger le matériel sensible aux retombées possibles des cendres (mobilier de terrasse, tentes, toiles, …)

Enfin, la police de Liège demande de tenir compte des réactions de peur éventuelles de vos animaux.