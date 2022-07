Inondations : 2,4 millions d'euros dégagés par la Province de Liège durant la crise

Et plus de 300 agents mobilisés dès le premier jour.

Il y a un an, des inondations meurtrières ravageaient la province de Liège. 50% du bassin hydrographique était touché.

Un an après le drame et neuf mois après la fin officielle de la phase de crise, la Province de Liège fait le point.

Pour faire face à l'urgence, la Province a mobilisé plus de 300 agents dès le premier jour de la crise. Les volontaires ont notamment été affectés au call-center qui centralisait et organisait les propositions d'aide de la population.

Ensuite, lorsque la phase de crise fut officiellement terminée (le 3 septembre 2021), les fonctionnaires provinciaux ont été mis à disposition de plusieurs administrations communales afin d'apporter un soutien direct aux communes sinistrées, dont les services furent parfois lourdement impactés. "Durant plusieurs mois, ils ont ainsi aidé les sinistrés à remplir les formulaires d'indemnisation mais aussi soutenu les employés communaux dans leurs tâches quotidiennes".

Les services "cours d'eau" et "infrastructures" de la Province de Liège ont aussi été mis à contribution : travaux de nettoyage de cours d'eau sinistrés, inventaire des dégâts aux infrastructures, suivi des travaux de reconstruction...



L'aide de la Province de Liège s'est également concrétisée sur des dossiers spécifiques, comme le suivi de la remise en état du Parc Hauster, bien connu des Calidifontains, pour lequel un architecte de la Province de Liège a été mis à disposition.



Pour couvrir toutes ces actions, la Province a dégagé un budget de 2,4 millions euros (dont 1,26 millions pour les cours d'eau) et mobilisé plus de 300 agents (800 000 euros).

Soutien exceptionnel aux clubs sportifs et à la lecture publique

Après avoir organisé, dans l'urgence, des activités culturelles ou sportives à destination des familles sinistrées, la Province de Liège a également accordé un subside exceptionnel de 120.000 euros à 53 clubs sportifs victimes de dégâts lors des inondations.

C'est ainsi que le club de rugby Standard Chaudfontaine a pu récupérer tout le matériel perdu suite aux inondations qui ont immergé complément ses installations. La Province a aussi permis le rachat des kayaks et la remise en état du slalom du MAVA, club de kayak situé sur l'Ourthe à Angleur.





En matière d'accès à la culture, la mobilisation générale du côté des bibliothèques fut aussi importante. La bibliothèque Chiroux a effectué des dons de livres et de mobilier aux bibliothèques et aux citoyens sinistrés, tout en organisant des permanences administratives afin d’aider les victimes ; le bibliobus a multiplié les arrêts pour desservir les communes touchées ; enfin, la bibliothèque centrale de la Province de Liège a apporté son soutien logistique et informatique aux bibliothèques membres de son réseau.

Durant la crise, l'institution provinciale dit avoir restructuré ses services afin d'optimiser son soutien aux communes. Un nouveau « Département des relations avec les Territoires, les Villes et les Communes » rassemble désormais les services précédemment dédiés à la supracommunalité et à la sécurité civile. "Ce nouveau point de contact unique a pour but d'optimiser l'action de la Province de Liège en termes de soutien aux communes et acteurs de la sécurité civile (zones de secours)."