Le parc du Mont Mosan à Huy accusé de maltraitance animale

Informer, sensibiliser et, le cas échéant, déposer plainte, c'est là le travail de Jean-Michel Stasse, directeur et fondateur de l'association Wolf Eyes, impliquée depuis 11 ans dans tout ce qui touche à la détresse des animaux retenus en captivité. Dans sa ligne de mire, le parc du Mont Mosan et son spectacle des otaries, contraintes de tirer une barque avec des enfants. Ce mardi, il a déposé plainte auprès de la zone de police Secova à Beaufays (demande avait été faite à la police de Huy, qui l'a invité à se manifester auprès de la zone de police de son lieu de domicile) pour maltraitance et cruauté envers les animaux. Plainte qui sera déposée au parquet. "En 2018, j'avais déjà dénoncé ce spectacle, rappelle Jean-Michel Stasse. J'avais aussi appris de la part d'un des soigneurs, par caméra cachée, que la plupart des otaries finissaient aveugles à cause du chlore contenu dans l'eau des bassins."

Pour rappel, l'association française "C'est assez", avait de son côté publié en août 2020 une vidéo qui interpellait le public sur les méfaits de ce spectacle. "Des centaines de milliers d'internautes s'étaient indignés !", relève Jean-Michel Stasse. Loin son envie de laisser tomber ce dossier, le bienfaiteur des animaux s'est à nouveau rendu sur place ce 10 juillet pour vérifier si les conditions avaient changé. "Ce qui nous interpelle, c'est que les spectacles dans les cirques avec animaux sont désormais interdits en Belgique mais perdurent dans les zoos !"

Ce que veut Jean-Michel Stasse, c'est tirer la sonnette d'alarme sur une situation qu'il estime inacceptable. D'autant plus qu'il a appris par le biais du magazine "Imagine" que, parallèlement, une enquête avait été faite par l'administration de la ministre chargée du Bien-être animal, Céline Tellier, laquelle aboutissait à un courrier adressé au directeur du Mont Mosan, Jean-Marc Vanberg, qui lui rappelait que pareil spectacle était contraire aux normes. "Nous demandons à l'administration de la ministre Tellier de se faire entendre et de se faire respecter en mettant fin à cette maltraitance animale."

Le chlore, dangereux pour tous

Du côté des vétérinaires, nous en avons contacté sans grand succès une petite dizaine. L'un d'eux, spécialiste en mammifères marins et professeur en médecine vétérinaire à l'ULG, déclare néanmoins : "Selon moi, il n'y a pas de maltraitance animale mais je ne suis pas allé voir sur place."

Quant au chlore jugé nuisible pour les yeux des otaries : "Je ne connais pas le système de nettoyage ni de désinfection des bassins du Mont Mosan. Une chose est sûre, c'est que le chlore est dangereux pour tous. Et bien qu'il soit permis d'en déverser dans les bassins des otaries, les parcs animaliers répondent à des normes qui sont reconnues et les risques sont normalement contrôlés. Cependant, il existe différentes méthodes pour désinfecter l'eau, il n'y a pas que le chlore…"