"Les Voyages de Vink", à découvrir à la Galerie noire de La Boverie

Brouillard pourpre, Les Tourbillons de fleurs blanches, Poussière d'or, La Montagne qui bouge, Un matin pour tout horizon… Ces quelques titres – parmi beaucoup d'autres – composent une vibrante symphonie poétique, haute en couleurs : celle qu'a menée, depuis le milieu des années 1980 et jusqu'aux années 2010, Vink, dessinateur liégeois de bande dessinée.

Né en 1950 à Da Nang, au Viet Nam, Vink – Vinh Khoa de son vrai nom – a fui la guerre qui ravageait son pays et s'est installé en Cité ardente en 1969. Après des études en sciences de l'éducation à l'Université de Liège, puis en illustration à l'Académie des Beaux-Arts, il réalise en 1979, sur un scénario de Michel Dusart, un premier album. Il s'inscrit pleinement dans l'histoire de notre région : Pays de Liège, vie d'une église retrace les mille ans d'existence de la Principauté de Liège.

La carrière professionnelle de Vink débute véritablement en 1979 dans les colonnes du journal « Tintin », puis, en 1983, dans le magazine « Charlie Mensuel ».

C'est essentiellement par deux séries, Le Moine fou (dix albums, de 1984 à 1999), et son prolongement, Les voyages de He Pao (cinq albums, de 2000 à 2010, tous publiés chez Dargaud) que Vink a connu la notoriété d'un large public. Ce sont des récits réalistes haletants, ayant la Chine ancienne pour cadre, où le dessinateur et scénariste donne libre cours à son talent magistral de conteur. He Pao en est l'héroïne principale : une occidentale, une « barbare » dans la Chine féodale, que conduit une quête initiatique et personnelle, au travers de multiples péripéties et rebondissements.

Ses planches se déploient avec une grande énergie dans des scènes souvent tourmentées, qu’elles soient de combat, de vie quotidienne, mais aussi des paysages de montagne et de marine, où souffle l’air du large et le désir de contemplation. Qu’il s’agisse de cases classiques ou de cases plus larges, avec des cadrages parfois très cinématographiques, le récit est à chaque fois captivant et maîtrisé.

Une héroïne féminine, une quête intérieure

Vink est un des rares dessinateurs de bande dessinée à travailler en couleur directe, sa façon naturelle de procéder « pour exprimer tout en même temps », sans perdre le fil. Utilisant d’abord des encres colorées, il passe très vite aux aquarelles. Son sens inné des couleurs et ses compositions parfois proches de l’estampe sont ancrées dans son enfance asiatique.

La présence d'une héroïne féminine, aussi experte en arts martiaux que les hommes, est peu fréquente dans la bande dessinée franco-belge du début des années 1980. Mais l'action et les rebondissements des scénarios de Vink sont surtout prétexte à exprimer ce que ressent le dessinateur au quotidien, et à raconter des histoires intérieures. Le Moine fou est ainsi traversé par les thèmes du déracinement, de la peur de la folie, et de la guerre.

La donation Vink au musée des Beaux-Arts

Connaissant l’existence du fonds de planches originales de maîtres du Neuvième Art au Musée des Beaux-Arts (avec notamment Hergé, Franquin, Jacobs, Tillieux, Morris, Peyo…) classé « Trésor » par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2021, le dessinateur Vink a souhaité qu’une sélection représentative de son travail rejoigne ce fonds.

Vink a donc effectué une généreuse donation au musée de 173 planches originales, depuis ses débuts en 1979 jusqu’à ses derniers albums, soit près de 40 ans de carrière. Le 25 janvier 2021, le conseil communal de Liège a accepté avec reconnaissance cette donation au musée des beaux-arts, exceptionnelle à ce jour dans l’histoire de la bande dessinée en Belgique. Depuis, cette donation a fait l’objet d’un inventaire complet par l’équipe scientifique du musée.

La Galerie noire de La Boverie se dit particulièrement heureuse d’accueillir aux cimaises près de septante planches sélectionnées dans cette collection, illustrant chaque album de la donation Vink. Dans le cadre de cette exposition à découvrir jusqu'à la fin de l'année, Vink a également prêté des esquisses préparatoires, et plusieurs peintures récentes de son travail artistique actuel, consacré à la peinture de portrait et de paysage.

Cette exposition est présentée à La Boverie en même temps que la donation ALPAC (Association Liégeoise pour la Promotion de l’Art Contemporain), après la donation des œuvres de Jacques Clauzel, pendant qu’est montrée la donation Lemaire (étains, bibliophilie, gravure, archéologie) au musée Grand Curtius.

Ces expositions permettent également de rappeler au grand public toute l’importance de cet acte généreux et citoyen qu’est une donation. Elle s’inscrit dans un souci de préservation d’un patrimoine artistique commun, et d’un enrichissement des collections muséales, accessibles au plus grand nombre.