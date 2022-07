Trooz : "Nous étions une famille"

Outre les pertes inestimables en vies humaines et les dégâts aux maisons et autres immeubles, les inondations de la mi-juillet ont également provoqué des drames sociaux.

Impossible ici de faire le bilan exact des personnes qui, professionnellement ont souffert de cette catastrophe mais d’épingler, par exemple le cas de la société Lacollonge à Trooz.

©mimi

En quelques heures, l'entreprise d'ébonitage (la protection de pièces en métal avec un revêtement anti-abrasif en caoutchouc, en ce compris l'intérieur des citernes de camions), s'est retrouvée sous près de 2 mètres d'eau. "J'y travaillais depuis 29 ans", explique Franco Cusumano. "Lorsqu'on est arrivé lorsque l'eau était quelque peu redescendue, tout était cassé, détruit. Comme l'usine était près de la Vesdre, on avait déjà eu 20 ou 30 cm d'eau, mais cela n'avait rien à voir ! Une fois l'eau retirée, on a essayé de nettoyer et de redémarrer, mais c'était très difficile."

Concurrence

En fait, l'entreprise n'était pas assurée et les réparations ont dû se faire sur fonds propres. "Apparemment comme on avait déjà eu des dégâts, les assurances demandaient des sommes astronomiques. Comme le carnet de commandes était plein, on a tenté le coup. Mais en plus des inondations, des voleurs étaient venus et avaient emporté les câbles électriques. Le patron en a racheté et nous avons alors réparé une partie des outils. Et là, patatras, nous avons été victimes d'un second cambriolage. Là, le patron de l'entreprise a décidé d'arrêter les frais. Il était âgé de 76 ans. Je le comprends parfaitement."

Lacollonge a, de fait, déposé son bilan et le 22 novembre 2021, le tribunal de l’entreprise a prononcé sa faillite.

"Tout le monde a perdu son emploi. C’était très dur, nous étions une famille et d’ailleurs, encore aujourd’hui, on se réunit régulièrement pour aller boire un verre ou manger un bout".

Mais une fois la faillite prononcée, une cellule de reconversion a été mise en place et plusieurs travailleurs ont été contactés par la concurrence. Ils ont rapidement retrouvé du boulot (voir ci-contre).

"C’est vrai, je travaille maintenant pour une société française qui a un siège à Anvers. Il y a peu de travailleurs qui avaient notre expertise et qu’il ne fallait pas former. Nous sommes d’ailleurs quatre de Lacollonge à avoir retrouvé du boulot là-bas. Nous travaillons partout en Belgique pour faire des réparations chez les clients. Mais Lacollonge, c’était une belle histoire. Mais que voulez-vous, c’est la vie."

Une cellule de reconversion

Une fois la faillite prononcée par le tribunal de l’entreprise, une cellule de reconversion s’est mise en place. Comme indiqué ci-dessus Franco Cusumano et trois autres membres du personnel de Lacollonge ont rapidement retrouvé du travail chez un des concurrents de la société faillie.

©jmc

"En effet, au total, six personnes ont retrouvé de l'emploi", explique Salvador Alonso, Permanent syndical à la CSC et membre de la cellule de reconversion. "Par contre sept autres sont toujours demandeurs d'emploi. Deux sont dispensés et trois sont en incapacité de travail. Une personne a passé son brevet cariste via le Forem Formation et l'a réussi. Il vient de signer un contrat CDI."