Résidence Château de Lorette à Visé : nouvelle demande de permis

Février dernier, le promoteur Stephan Droog, qui a fait appel à l’architecte Luc Spits, déposait une demande de permis pour la construction de quatre immeubles à appartement comprenant 28 unités sur la parcelle de l’ancien château de Lorette, et d’un parking souterrain de 51 places avec une sortie par la rue de Dalhem.

Depuis, les riverains s'opposent sur coup de réclamations au projet "trop dense en rupture avec le quartier", non conforme au Schéma de développement communal, qui fixe la densité maximale à 15 logements/ha.



Après le dépôt d'une première demande de permis, recueillant 40 réclamations ainsi qu’une pétition signée par 35 personnes, le promoteur s'est vu modifier son projet. Mais à la surprise générale, au lieu de réduire celui-ci, le promoteur l'a au contraire augmenté de 2 logements, déposant une nouvelle demande de permis pour la construction d'un ensemble immobilier de 4 immeubles d'appartements comprenant cette fois 30 logements, une surface de bureau et un parking souterrain sis rue Porte de Lorette.

Une enquête publique est ouverte à l'Echevinat de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (service Urbanisme), rue de Mons n°11 à Visé. Le dossier peut y être consulté jusqu'à ce jeudi 14 juillet inclus, uniquement sur rendez-vous à prendre par mail (xaviere.gilson@vise.be) ou par téléphone (04/374.84.85). Des explications techniques peuvent y être fournies.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au collège communal de la Ville de Visé, soit par courrier postal (rue des Récollets n° 1-3 à 4600 VISE), soit par e-mail (xaviere.gilson@vise.be), soit remises au service Urbanisme (rue de Mons, 11 à 4600 VISE), avant la date de la clôture de l’enquête fixée ce 14 juillet à 15 heures au Service Urbanisme.

L'enveloppe ou le courrier électronique doit porter la mention : Enquête publique – Résidence Château de Lorette SRL – 2022/060

Retirer le projet

Plusieurs courriers sont déjà parvenus auprès du collège. Les critiques restent les mêmes. Pour les réclamants, le nombre de logements prévus est "excessif" au détriment de l'aspect "vert" paysager. "Nous souhaitons que le chantier et l'accès au bâtiment par tout type de véhicule se fassent exclusivement par la rue de Dalhem." Ils souhaitent également "que le projet se fonde davantage dans le décor et préserve davantage le caractère rural, boisé du lieu."

Et plus encore : "que ce projet soit retiré et qu'un nouveau projet soit étudié afin de tenir compte des intérêts légitimes des riverains et de la sauvegarde du paysage à cet endroit emblématique de la vallée et de l'ambiance du lieu-dit « de la Porte de Lorette », classé au Patrimoine". Les riverains souhaitent "que ce lieu historique ne soit pas massacré, défiguré".



Enfin, les réclamants demandent "une totale transparence, un respect des droits des citoyens afin qu'ils puissent prendre la réelle mesure des tenants et aboutissants du projet. Nous demandons que les procédures soient respectées et que le dossier complet puisse être consulté". Voilà qui est dit.