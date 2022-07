Accident à Tavier : plusieurs blessés dont au moins un enfant

Un grave accident de circulation a eu lieu ce jeudi midi à Tavier (Anthisnes), au carrefour entre la Grand-Route et la route Del Baraque Boulet. Deux voitures se sont percutées dont une avec à son bord un couple et cinq enfants. On déplore plusieurs blessés, dont au moins un enfant. Un important déploiement des secours a eu lieu sur place, dont l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne.