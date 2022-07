Il renverse un chien puis frappe la maîtresse à Awans

C’est un “accident de roulage” qui, mercredi, a eu des conséquences disproportionnées avec, au final, deux personnes et un chien blessé ainsi qu’une arrestation judiciaire.

En début de soirée, alors qu’elle traversait une route d’Awans avec son chien (qui n’était pas en laisse), une dame a vu arriver un cycliste qui a frôlé et même quelque peu touché son chien.

La dame s’est alors adressée au cycliste lui demandant, sans doute en termes fleuris, de faire attention. Une remarque qui n’a pas plu, mais alors pas plu du tout, au cycliste…

Et, plutôt que de passer sagement son chemin, l’homme a alors fait demi-tour et s’est dirigé vers la dame et son chien, touchant alors le petit Bichon, une seconde fois. Le choc fut tel que le chien a hurlé et que le cycliste est tombé.

C’est là que les choses se sont gâtées davantage encore. Selon le cycliste, la dame qui était munie d’un bâton de marche l’a frappé à l’aide de son “arme”. Il est alors parvenu à empoigner le bâton à le lui arracher des mains et s’en est servi pour frapper la piétonne. Les coups portés ont été d’une telle violence que le bâton métallique s’est brisé en trois morceaux…

Blessée, la dame a été emmenée à l’hôpital où les médecins ont dressé une liste impressionnante de blessures attestant ensuite d’une incapacité de travail de 36 jours…

Alors qu’elle était soignée, la dame a raconté sa mésaventure, ce qui n’est pas resté sans interpeller le personnel soignant qui, pratiquement au même moment, prenait en charge un cycliste légèrement blessé.

Le lien a été fait et le cycliste a été interpellé au centre de soins. Il a été privé de liberté et déféré, jeudi, parquet de Liège pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité.