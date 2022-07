La Fenderie à Trooz : cité fantôme depuis les inondations de 2021

Située dans une circonvolution de la Vesdre, dans la commune de Trooz, la cité sociale de la Fenderie est déserte de sa centaine d’âmes depuis les inondations de juillet 2021.

L’eau a atteint ici le premier étage, de sorte que les familles qui occupaient les 36 logements (8 appartements et le reste de maisons) ont dû être tant bien que mal évacuées puis relogées. Un an plus tard, les logements restes vides de leurs occupants, et de leur mobilier.

Dans cette cité fantôme au cadre bucolique, on ne croise que des pêcheurs venus profiter du calme du terrain en bord de rivière. On rencontre aussi un agent de gardiennage venu effectuer sa ronde journalière.

Depuis les inondations, à la demande du propriétaire, une société de gardiennage passe trois fois par jour et 2 fois par nuit, afin de dissuader les vols de câbles dans les bâtiments (cuivre, électrique…), mais aussi de plaques d’égout et grilles d’avaloir en extérieur… Portes et fenêtres sont quant à eux obstrués avec des panneaux en bois, mais cela n’empêche pas les tentatives d’effraction.

©Benjamin Leavaux

Seul point d’accès à cette presqu’île : un petit pont (de la Fenderie), détruit par les eaux, puis reconstruit fin 2021 pour reconnecter la cité longtemps coupée du monde.

“Pendant six mois, on a dû faire avec les moyens du bord pour intervenir sur le site : évacuation des locataires, des déchets… On a aussi raclé 50 cm de terre polluée par la renouée du Japon et les hydrocarbures

”, se remémore Michel Deffet, directeur-gérant du Foyer de la Région de Fléron, société de logement publique propriétaire de la Cité de la Fenderie.

“Les locataires sont relogés majoritairement dans nos logements disponibles, principalement sur le territoire de Fléron, mais aussi via d’autres sociétés de logement régis par un arrêté de gouvernement wallon”

, précise-t-il sous une pluie battante, tel un rappel de ce triste 14 juillet.

“Au total 440 de nos logements ont été touchés sur Trooz et Vaux-sous-Chèvremont”

. À Trooz, sur 136 logements touchés, seuls ces 36 logements de la Fenderie ne sont pas encore rénovés.

©Benjamin Leavaux

“J’ai effectué des études pour réaliser les marchés de transformation. Je suis prêt à lancer ce marché, sauf que la Société wallonne du logement n’a pas encore donné son feu vert”,

explique notre interlocuteur.

“Le gouvernement wallon a lancé trois études sur la vallée de la Vesdre, elles arrivent à conclusion fin du mois de juin. Actuellement le gouvernement n’a pas encore communiqué sur les constats mais les bruits de couloir laissent entendre que la zone sur laquelle nous sommes deviendrait une zone inondable, et donc l’avenir des 36 logements est remis en cause”.

Si en tant que propriétaire la société de logement souhaite rénover les maisons et leurs abords, elle reste dans l'attente de l'avis de la Région. "Nous avons reçu dix renoms de personnes qui ne souhaitent pas revenir ici. Une petite vingtaine de locataires sont quant à eux attachés au site mais la décision ne nous revient pas".