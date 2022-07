Un an des inondations, les sinistrés déçus par l’hommage : "Cette cérémonie, c’est du cinéma !”

Au terme de la cérémonie en hommage aux victimes des inondations ce jeudi à Chênée, les sentiments étaient partagés à l'extérieur du chapiteau où plusieurs personnes avaient fait le déplacement pour assister à l'événement, pour la plupart des riverains, victimes de la catastrophe, mais aussi des bénévoles et membres d'association sur le pied de guerre depuis le début de la catastrophe.

"Je suis présente pour les familles de Pepinster qui ont perdu des proches, et je suis mécontente qu'il n'y ait pas eu cette reconnaissance, ne fût-ce qu'un petit papier, une lettre, une petite carte ou petite attention pour ces personnes qui se sont déplacées", regrette Pascale Renard (56 ans), sinistrée et habitante de Pepinster, commune gravement touchée le 14 juillet 2021. "Ce sont des moments très difficile pour eux. Un an après, ils sont toujours dans la peine, ils ont tout perdu, ils n'ont même plus une photo de leur proche et on ne cite même pas le nom des proches disparus, imaginez le vide que c'est pour eux !" Et d'insister encore : "On fait soi-disant une commémoration pour eux, mais on ne les cite pas…"

Si Pascale est présente pour cet hommage, elle n'a pu assister à la cérémonie qu'en extérieur, "il n'y avait même pas un écran pour permettre à tous de suivre la cérémonie. On n'est pas des sauvages". Quant aux familles, "elles sont dans une tente à entendre les politiques qui se sont déplacés". Le roi Philippe, lui, s'est déplacé, "mais a-t-il fait un petit geste pour nous qui étions autour du chapiteau ?". Et de préciser les manquements : "Il n'y a pas eu une bouteille d'eau pour les personnes dehors, dont celles âgées. Une dame est partie car elle a fait un malaise… Faire les choses ainsi, c'est du cinéma. Les gens vont rentrer chez eux et ils seront toujours dans la même misère."

Mauvaise organisation

"Il était important que je sois là pour ma maman", témoigne Christiane Sluse, qui a perdu sa maman lors des inondations à Pepinster. Présente comme les autres familles des victimes sous chapiteau, elle se dit furieuse de l'organisation : "Un tiers de victimes, et deux tiers de toutes les personnalités. Quand ils entrent, ils ne nous regardent pas, il n'y a pas un sourire, un mot… On est pris pour des nullités, des précarisés de la Vesdre." Christiane aura ressenti une vive émotion lors de la chanson de Jacques Brel "Quand on n'a que l'amour"... "On n'a plus que l'amour, tout le reste on n'a plus…"