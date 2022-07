Wanze : un subside communal pour l'église de Huccorgne

La toiture de l’église d’Huccorgne s’est détériorée au fil des années. Aussi, afin de maintenir le patrimoine local en bon état, le Collège communal de Wanze a décidé, ce jeudi, d’octroyer un subside de 160.000 € à la fabrique d’église afin de financer la totalité des travaux de rénovation.

Ce subside s’inscrit dans une politique plus large du Collège communal visant la préservation du patrimoine local. Située au cœur du village, cette église est un point de repère pour tous les habitants. Elle représente l’identité et l’image du village et ce, au-delà des convictions et des croyances de chacun.

L’église d’Huccorgne a été reconstruite vers 1707-1710 et restaurée en 1829. Les derniers parachèvements se sont achevés en 1912.

Les précédents travaux de rénovation du toit et du clocher datent de 1991.

Les travaux débuteront au mois d’août prochain pour une durée de 45 jours ouvrables.