Chaudfontaine inaugure "La Cordée", oeuvre mémorielle dédiée aux victimes des inondations

Un an après les inondations qui ont notamment touché la commune de Chaudfontaine, en province de Liège, les autorités locales ont souhaité rassembler, dans un souci de mémoire, celles et ceux qui ont été impactés par la catastrophe les 14, 15 et 16 juillet 2021. A cette occasion, la commune a organisé une cérémonie d'hommage dans le parc Hauster, lieu symbolique situé en bord de Vesdre qui fut fortement sinistré par les eaux.

C'est la gorge nouée que le bourgmestre Daniel Bacquelaine a pris la parole devant les quelques centaines de personnes venues assister à la cérémonie. "Un an déjà et pourtant, dans notre cœur, c'est comme si c'était hier et cela le restera longtemps", a-t-il notamment commenté. "Comment ne pas repenser à ces flots qui emportent tout, au matériel de secours inadapté, aux bénévoles qui, faisant fi des risques, se lancent au secours des personnes ? Cordes, barques, jet-skis, tout y passera pour sauver des vies. Les sauveteurs méritent toute notre reconnaissance et notre gratitude pour ce qu'ils ont entrepris", a-t-il ajouté.

Lors de l'événement de vendredi après-midi, une œuvre mémorielle, intitulée "La Cordée", et représentant la fraternité entre les êtres humains, a ainsi été inaugurée en présence de nombreuses personnalités politiques, dont notamment Christophe Collignon, le ministre du Logement et des Pouvoirs locaux, mais aussi Hervé Jamar, le gouverneur de la Province de Liège, ou encore Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces deux derniers étaient également à Verviers plus tôt dans la journée, afin de rendre hommage aux personnes décédées.

Au total, quatre personnes ont été retrouvées sans vie sur la commune de Chaudfontaine. "Nous avons le devoir moral de reformer les services de secours et de mettre en œuvre une culture du risque", a encore déclaré Daniel Bacquelaine.

Dans le souhait de réunir les sinistrés des inondations et les bénévoles qui les ont aidés mais aussi pour offrir un moment de divertissement et de détente pour les familles, les autorités locales organisent également ce samedi un moment de retrouvailles intitulé "Revivre à Chaudfontaine".

Ce moment festif, visant à mettre à l'honneur la solidarité, se déroulera sur la dalle de "Source O Rama" samedi, de 17h à 22h. Des concerts et des animations sont notamment prévus.