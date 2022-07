Daniel Bacquelaine : "300 personnes ont quitté Chaudfontaine depuis les inondations... Il faut éviter que la Vesdre devienne une vallée fantôme"

Il n’a cessé de l’affirmer, dès le lendemain des inondations : il ne faut pas que la vallée de la Vesdre devienne une vallée fantôme… il faut permettre aux habitants de se réapproprier ces communes sinistrées. Il faut, en d’autres termes, des jours meilleurs… et une volonté ferme pour les rendre meilleurs.

Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine, fraîchement retraité du gouvernement fédéral, ne s’attendait sans doute pas à pareille catastrophe en reprenant les rênes de "sa" commune de Chaudfontaine. Comme Trooz toutefois, l’entité qui s’étire en partie le long de la Vesdre fut dévastée à la mi-juillet 2021. Et, ici, c’est dans le quartier de Vaux-sous-Chèvremont, aux portes de Liège, que la catastrophe fut la plus meurtrière… En sortant de son lit, la rivière a littéralement englouti des milliers de maisons, de nombreuses entreprises aussi, comme Galler, le Casino, Coca-Cola Chaudfontaine ou encore les Thermes de Chaudfontaine.

Un an après le drame, ces acteurs économiques, résilients, ont su rebondir et la Commune elle-même a pu reloger de nombreux citoyens désœuvrés, comme dans ce nouveau "quartier", construit sur un terrain mis à disposition par l’entreprise Magotteaux.

Ici, depuis fin novembre 2021, une quarantaine de familles a pu trouver un nouveau logement temporaire, dans des logements modulaires. À cette époque déjà, 95 ménages sinistrés avaient demandé à être relogés auprès de la cellule inondations mise en place par la Commune… mais la proportion de personnes sinistrées était bien plus grande.

"Sur l'ensemble du territoire communal, on a en effet comptabilisé 1 800 ménages sinistrés", nous confiait Daniel Bacquelaine, "ce qui représente environ 3 800 personnes". Certains ont donc été relogés, d'autres ont pu réintégrer leur logement ou vivent parfois dans des conditions précaires… mais ont préféré ne pas quitter leur lieu de vie. D'autres, par contre, ont retrouvé une autre habitation, hors de Chaudfontaine.

Maisons à vendre

Pour ces derniers, il sera parfois compliqué de renouer avec leur commune. "On estime en effet que 300 personnes qui ont été touchées par les inondations ne vivent plus à Chaudfontaine", explique encore Daniel Bacquelaine. Par contrainte… ou par souhait de quitter une zone chargée émotionnellement. À Chaudfontaine comme ailleurs, le nombre de maisons mises en vente a grimpé.

Daniel Bacquelaine le martèle une fois encore dès lors : "Si on veut éviter que la vallée se transforme en vallée fantôme, il faut faire revenir un maximum de services, publics et privés. Tout ce qui génère de l'activité est positif".

Et d'évoquer cette fête qui sera organisée par les autorités communales, le samedi 16 juillet, un an après le drame… "une fête de la convivialité, durant laquelle les sinistrés et les bénévoles seront invités".