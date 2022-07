Liège : Il a porté 22 coups de couteau à son épouse

La cour d’appel de Liège a condamné Etienne, 80 ans à quatre ans de prison avec sursis probatoire pour la moitié de la peine pour avoir, le 10 juin 2021, porté vingt-deux coups de couteau à son épouse alors âgée de 87 ans dans un appartement situé le long du boulevard d’Avroy à Liège. Après avoir commis cet acte d’une violence extrême, il s’est ensuite éventré. Les deux victimes ont heureusement été secourues.

Cela fait de nombreuses années qu’Etienne est dépressif. L’état de santé de l’homme a grandement périclité. Il a des idées suicidaires depuis un certain temps. Il a alors décidé d’en finir avec la vie et d’emporter avec lui son épouse. C’était pourtant une vie sans aucun problème de violence qu’ils avaient jusque-là connue. Etienne a rencontré son épouse alors qu'il était âgé de 19 ans. Le jour des faits, il s’est rendu dans la cuisine puis est revenu vers son épouse, armé d’un couteau, le plus grand qu’il a trouvé, précisera-t-il.

Il lui a porté vingt-deux coups de couteau à la poitrine, à la cuisse, aux deux mains, à l'avant-bras, au bras, à l'épaule, à la nuque et au dos avant de s'éventrer… Lors de son audition à la police, l'homme avait eu des mots très durs et peu rassurants. "Je me sens en dessous de tout et j'ai envie d'aller me jeter sous un train." Devant les magistrats, il a expliqué son geste d'abord pas une volonté suicidaire. "Je voulais attenter à ma vie d'abord", a indiqué le prévenu devant les juges. "Je ne sais plus très bien comment cela s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai commis cela. Je regrette, fort."

Depuis l'épouse d'Etienne a pardonné les faits. " Elle a un peu Alzheimer et tout cela. De mon côté, j'ai été opéré de la vessie. Je ne savais plus faire mes besoins normalement, tout cela s'est mélangé. Ce n'est pas une excuse. Le fait de le raconter, cela pourrait ressembler à une excuse, mais ça n'en n'est pas une. J'ai compris que ce n'était pas une raison pour faire ce que j'ai fait. Surtout que je n'avais rien à reprocher à ma femme." En août 2019, l'homme a fait l'objet d'une demande d'analyse pour savoir s'il ne souffrait pas déjà d'un trouble mental, mais le psychiatre a répondu par la négative. "J'étais en dépression." Une expertise mentale a été réalisée après les faits. L'expert a estimé qu'au moment des faits, il souffrait de dépression majeure qui aurait pu abolir en partie sa volonté. "Ecoutez, moi je n'ai rien à dire", a-t-il poursuivi dans une sorte de sanglot.

Le tribunal a estimé qu'Etienne se trouvait dans un état qui a aboli sa responsabilité et qu'il se trouvait toujours dans cet état qui pourrait le rendre dangereux pour lui-même ou autrui. Le juge avait décidé de son internement. Mais l'avocat d'Etienne a fait appel de cette décision. "L'avis de l'expert ne doit pas être absolument suivi", a estimé Me Wintgens, l'avocat du prévenu devant la cour. " Mon client n'est pas gravement atteint dans sa capacité de discernement."

L'avocat a pris contact avec des centres spécialisés pour une prise en charge de son client. "Un service spécialisé accepte de le prendre en charge à sa sortie de prison. Une équipe va déterminer s'il est possible de le maintenir à son domicile avec de l'aide. Soit l'équipe estime qu'il est capable de réintégrer son domicile familial avec une aide." Une possibilité qui ne semblait pas convenir à la cour puisque l'expert psychiatre a estimé qu'il pouvait y avoir un danger pour son épouse. Me Wintgens a alors évoqué la possibilité d'une hospitalisation dans un centre de soins. La cour a souligné que toutes les conditions d'un internement n'étaient pas réunies. "En l'espèce, la cour doute qu'à ce stade, le prévenu présente encore un trouble mental grave qui altère son discernement ou sa capacité de contrôler ses actes." La cour a estimé que le suspect semblait bien discerner le bien du mal. "Etienne W a, depuis les faits, séjourné à la prison de Lantin et semble avoir pris conscience de la gravité des actes commis. Il a d'ailleurs toujours admis avoir commis les faits et toujours prétendu vouloir en assumer les conséquences.