Liège : Une prise d’otage commise sous bracelet électronique !

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé de rendre un jugement avant-dire droit pour déterminer si la victime d’une prise d’otage et du braquage d’un night and day situé à Liège garde des séquelles à la suite de la violente expérience qu'elle a vécue. En effet, étant donné le dépôt d’un certificat médical attestant d’une longue incapacité de travail de la jeune femme, la victime aurait subi une incapacité de travail de plus de quatre mois. Pour ce délit et un autre vol, Tony, 34 ans, un multirécidiviste Liégeois, encourt une peine de six ans de prison ferme. Le suspect aurait commis ce braquage et un autre vol alors même qu’il était censé se trouver sous la surveillance d’un bracelet électronique !

L’homme est déjà bien connu de la justice après avoir commis une multitude de vols avec violence, mais aussi avoir écopé de nombreuses condamnations pour des faits de roulage. Il se trouve d’ailleurs en état de triple récidive légale. En avril 2020, il a bénéficié d’un bracelet électronique alors qu’il venait d’écoper d’un total de six ans de prison pour avoir commis des vols avec violences dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

Cette fois, il doit répondre de s'en être pris à un propre membre de sa famille éloignée. Dans la soirée du 18 janvier dernier, avec l’aide d’un complice que l’enquête n’a pas permis d’identifier, il s’en est pris à la vendeuse d’un Night-shop, une jeune femme âgée de 27 ans. Cette dernière avait commencé son service à 14 heures. Lorsqu’elle est sortie du magasin vers 22 heures, elle a repris son véhicule garé non loin du magasin. Elle a découvert qu’un de ses pneus se dégonflait…

En réalité, peu avant, Tony et son complice avaient provoqué une crevaison lente du pneu. Ils ont suivi la dame qui se rendait à la station-service la plus proche puis l’ont agressée. L’un des malfrats lui a posé un couteau sous la gorge. Selon la jeune femme, l'auteur qui a commis ce geste n’a jamais parlé. D’après le parquet, il s’agirait de Tony. En effet, il devait garder le silence pour que la jeune femme ne le reconnaisse pas. Les auteurs ont pris en otage la dame pour l’obliger à retourner au magasin et leur donner le contenu de la caisse. Tony a avoué avoir commis ces faits. Mais c’est à la suite d’un autre méfait que son véhicule a été identifié par les enquêteurs. En effet, deux jours plus tôt, la même voiture a été repérée lors du cambriolage du domicile d'une dame âgée de 86 ans. Cette dernière a été surprise par les auteurs et leur a remis 1 440 euros. C’est une voisine qui a remarqué le manège suspect de deux hommes. Elle a eu le bon réflexe de relever le numéro de plaque de la voiture qui correspondait à celle filmée à deux rues du Night-shop braqué par la suite.

Tony a démenti avoir commis ce cambriolage, même s'il a dû admettre que son véhicule se trouvait sur les lieux au moment indiqué par la voisine et qui correspond au cambriolage. Le prévenu a expliqué son implication dans le braquage par une dette qu'il aurait eue envers le proxénète d'une prostituée qu'il avait tiré du milieu. "Je sortais de prison et j'ai engagé une serveuse pour un de mes établissements", a indiqué Tony. "Je suis sorti avec elle et j'ai commencé à être menacé parce qu'en réalité, elle ne se prostituait plus pour son proxénète. J'ai dû lui rembourser 20 000 euros." Une explication à laquelle le parquet n'a pas du tout cru. Me Reynders à la défense du prévenu avait plaidé un sursis probatoire. Le tribunal remis le dossier en date relais au mois de décembre prochain pour déterminer si la victime a subi une longue incapacité de travail.