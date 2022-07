Herstal : 64 nids d'hirondelles inventoriés dont 48 nids accueillent des petits

Le service de l’Environnement de la Ville de Herstal a réalisé l’inventaire annuel des hirondelles de fenêtres.

Au total, 64 nids naturels ont été inventoriés par le service communal, parmi lesquels "48 nids accueillent des petits, activement nourris par leurs parents".

"Ils se trouvent surtout dans le centre de Milmort, dans les Hauts-Sarts et avenue de l'Europe", précise la Ville de Herstal, qui informe que l'hirondelle est un oiseau insectivore (impacté par les pesticides) et migratoire qui revient souvent là ou elle est née. Elle se reconnait à son croupion blanc. Les nids presque entièrement fermés sont faits de boue et se trouvent sous les corniches. "Une planche peut être placée sous le nid pour éviter les salissures".

La Ville profite de cet inventaire annuel pour rappeler que "l'hirondelle est une espèce protégée dont le nombre d'individus diminue malheureusement fortement".

Il est dès lors "strictement interdit de détruire les nids ! Et ceux d'autres oiseaux aussi."



Les herstaliens sont invités à communiquer toute information à ce sujet au service de l’Environnement par téléphone 04 256 83 20 ou par mail à ville@herstal.be

Plus d'infos sur : https://www.natagora.be/sujet/hirondelles et www.herstal.be