Liège : il finit une course-poursuite dans le mur du cimetière de Robermont

Durant la nuit de vendredi à samedi, vers minuit à Liège, la police est appelée pour un accident. Un conducteur vient de s’encastrer dans le mur du cimetière de Robermont. Il apparait qu’il faisait la course avec un autre conducteur. Il circulait à contre sens et a du faire une manœuvre d’évitement, avant de finir sa course dans le mur du cimetière.

L'automobiliste, un Sérésien né en 2001, n’est pas blessé. Son dossier va faire l’objet d’une citation accélérée pour entrave méchante, indique le magistrat de garde du parquet de Liège. Il est cité à l’audience du 4 août. L’autre conducteur est introuvable.