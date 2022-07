Seraing : Il frappe sa compagne enceinte

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Saïf à un total de trente neuf mois de prison avec sursis partiel pour avoir vendu de la drogue, avoir harcelé et frappé sa compagne enceinte au point de la faire perdre connaissance ! L’intéressé a également harcelé sa victime éveillant chez elle une véritable terreur. Le prévenu a commis plusieurs scènes de violence dont une le 28 novembre dernier. Ce jour-là, il a tabassé la victime pendant des heures au point de provoquer son évanouissement. Le 4 décembre dernier, il s’est une nouvelle fois présenté au domicile de la jeune femme. Il était armé d’un couteau.

Pendant des mois, il a envoyé des messages de menaces et passé de nombreux appels harcelants. Il avait pour habitude de se poster à proximité du domicile de la jeune femme pour la suivre et la faisait également suivre par des connaissances. La victime vivait dans la crainte et n’osait pratiquent plus sortir de chez elle. Une peur qui n’était pas sans fondement puisque Saïf n’a pas hésité à agresser la jeune femme en pleine nuit. Il était armé d’un couteau.

Quelques jours plus tard, une perquisition a eu lieu au domicile du suspect. Grâce à ce devoir d'enquête, les inspecteurs ont découvert que l'intéressé s'adonnait au trafic de stupéfiants. Il vendait du cannabis et de la cocaïne. Selon une de ses clientes, il vendait des stupéfiants depuis 2018. Il possédait plusieurs téléphones qui ne cessaient de sonner pendant que les policiers se trouvaient sur place. Le tribunal a relevé que Saïf était en aveux d'avoir commis des faits de coups, menaces et harcèlement envers sa compagne, mais qu'il estimait que ce n'est "pas grave."

Pour les faits de coups et de harcèlement, l’intéressé a écopé d’un an de prison avec sursis pendant trois ans pour la moitié de la peine. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme et 8 000 euros d’amende avec sursis pour les 3/4 pour le deal. Il devra également verser 30 000 euros correspondants à l’actif illégal qu’il aurait perçu lors de la vente de stupéfiants. Le tribunal lui a également infligé une peine de trois mois de prison ferme pour le séjour illégal.