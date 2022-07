Seraing: pris en otage en voiture, ils font des retraits avec sa carte de banque

Ce vendredi soir à Seraing, trois individus ont été privés de liberté pour avoir pris en otage et volé un homme dont la voiture était en panne d'essence.

L'homme est en panne d’essence à Seraing quand les trois individus passent à côté de lui et proposent de l’aider en le conduisant à la station service la plus proche. Mais au lieu de l'y emmener, ils vont prendre la direction du centre de Liège. Durant le trajet, l’homme aurait reçu des coups. Les trois suspects lui demandent alors de donner sa carte de banque et son code, ce qui permet à ceux-ci de faire des retraits. Les retraits effectués, ils jettent l'homme hors de la voiture.

Ils seront interpellés un peu plus tard par la police qui retrace leur parcours grâce notamment aux caméras d’une station service où ils ont fait des achats. Les trois suspects, nés en 98, 96 et 99, sont bien connus de la justice.

Ils ont été envoyés à l’instruction avec une demande de mandat d'arrêt.

La victime n’a pas d'incapacité de travail.